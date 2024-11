Peace and Sport : Participez à une marche pour la paix à Monaco

Le 3 décembre prochain, la Principauté accueillera la 14e édition du Forum International Peace and Sport, un rendez-vous incontournable pour promouvoir la paix à travers le sport. À cette occasion, une « Marche pour la Paix » se tiendra en marge de la cérémonie, sous le signe de l’inclusion, du dialogue et de l’équité.

Ce moment symbolique, qui débutera à 18h00 depuis la Place du Palais, rejoindra le Musée Océanographique où sera remis le prestigieux Peace and Sport Award.

Soutenue par des figures inspirantes du sport et de la politique, cette marche met en lumière l’importance du sport dans la construction d’un monde pacifique. Le slogan de cette édition « Speak your Peace » incite chacun à s’engager pour la paix.

Des « Champions de la Paix », personnalités emblématiques du mouvement, seront présents, aux côtés de responsables institutionnels et de leaders d’opinion.

« Dans un monde en quête de paix, le sport s’impose comme un catalyseur de changement. À travers le Forum International Peace and Sport, nous voulons inspirer les décideurs et les encourager à considérer le sport comme un véritable investissement pour l’avenir », s’est exprimé Joël Bouzou, Président-Fondateur de Peace and Sport mais aussi médaillé Olympique et champion du monde de Pentathlon Moderne.

© Peace and Sport

Des interventions de poids pour une vision globale de la paix

Parmi les intervenants de cette année, des figures de proue du sport et de la diplomatie seront présentes :

George Manneh Weah, ancien Président de la République du Libéria

Mohammed Ben Sulayem, Président de la Fédération Internationale d’Automobile (FIA)

Masomah Ali Zada, Cheffe de Mission de l’Equipe des Réfugiés, Paris 2024

Amina Lanaya, Directrice Générale de l’Union Cycliste Internationale (UCI)

Britta Heidemann, Championne Olympique, Membre de Commission CIO

Pascal Boniface, Directeur de l’Institut des Relations Internationales Stratégiques

Manoj Kumar, Directeur de la Fondation Naandi, Inde

Charmaine Crooks, Championne de la Paix, ancienne Présidente de Canada Soccer

Les experts aborderont des thématiques cruciales, telles que l’éducation à la paix, l’inclusion par le sport et la coopération avec les Champions de la Paix, afin de renforcer les valeurs d’unité et de résilience portées par l’événement.

« Cet été, le sport et ses valeurs ont été magnifiquement mis en lumière à l’occasion de Paris 2024, nous, sportifs devons amplifier notre voix, éveiller les consciences, et faire comprendre que le sport est un vecteur positif pour la jeunesse. Le Forum Peace and Sport 2024 sera primordial pour préparer la paix de demain à travers le sport », a déclaré à son tour Didier Drogba, Vice-Président de Peace and Sport et ancien footballeur international ivoirien.

Joël Bouzou : « La paix par le sport était un rêve, il est devenu une réalité »