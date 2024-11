Trois mois de prison avec sursis pour un vol d’une valeur de 40 000£ au casino de Monte-Carlo

Addict aux jeux, elle venait pour essayer de se refaire une santé et pour y trouver quelques clients.

Ce ne sont pas moins de 40 000 £ qui ont été dérobées au Casino de Monte-Carlo le 4 mai dernier. La plaignante britannique du casino était venue avec son compagnon passée la soirée dans le mythique monument monégasque pour jouer et boire un verre.

Il est 2 heures du matin lorsqu’ils décident de rentrer mais elle oublie son sac accroché à une chaise du bar. Ce n’est qu’à son réveil le lendemain matin qu’elle se rend compte qu’il lui manque son sac d’une valeur de 20 000 £ et, par conséquent, son contenu, également évalué à 20 000 £. Il contenait son portefeuille, son passeport, des lunettes de soleil, des airpods et plusieurs bijoux de luxe dont quatre boucles d’oreille en or et une broche Chanel.

Si le sac et le passeport sont toujours présents au casino, le reste de ses affaires a bel et bien disparu. Fort heureusement, les images des caméras de vidéosurveillance permettent de reconnaître la coupable et celle-ci est arrêtée quelques jours plus tard lorsqu’elle se présente de nouveau au casino.

Une femme addict aux jeux, abandonnée par celui qui l’entretenait

Lors de son audition, la voleuse d’une cinquantaine d’années explique être « addict aux jeux et avoir tout perdu. » Elle vivait jusqu’à il y a peu avec un résident monégasque âgé rencontré il y a quelques années lorsqu’elle se prostituait.

Celui-ci l’aurait laissée et elle aurait été contrainte de retourner se prostituer. Si elle va au casino, ce n’est pas seulement pour essayer de se refaire une santé avec « une centaine d’euros » qu’elle mise mais aussi pour y dénicher des clients.

Bien connu des employés du casino, c’est une de ces « connaissances » qui s’est rendue au domicile de la prévenue à Menton pour récupérer une partie des objets volés et les remettre à la victime. Une partie des biens n’a pas été remise mais le substitut du procureur n’est pas non plus sûr de ce qu’il y avait vraiment dans le sac, la victime n’ayant pas été en mesure de justifier son contenu.

L’accusée ne les a pas pour autant vendus. « Aucun objet de la plaignante n’a été vendu, seulement des biens offerts dans sa précédente relation », rapporte le substitut du procureur. « Ce qu’il y avait chez elle, a bien été restitué. »

Une prévenue déjà condamnée

Si la prévenue n’a jamais été condamnée à Monaco, en France, elle l’a déjà été. Une fois pour vol et falsification de chèque et une autre fois pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

Le substitut du procureur reconnaît dans un premier temps que la cinquantenaire a commis ce « vol par opportunité voyant ce sac que la plaignante avait laissé à l’abandon », c’est pour autant, « avec une facilité déconcertante qu’elle a mis la main dans le sac. »

Pour ces faits, la voleuse a été condamnée à trois mois de prison avec sursis et une interdiction de se rendre sur le territoire monégasque pour une durée d’un an.