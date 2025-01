Les inscriptions scolaires en ligne pour la rentrée 2025–2026 sont ouvertes 

Le téléservice pour s’inscrire est disponible 7j/7 et 24h/24.

Même si la rentrée scolaire 2025–2026 est encore loin, le Gouvernement Princier vient d’annoncer l’ouverture des inscriptions en ligne pour les écoles primaires et secondaires de la Principauté du secteur public et privé sous contrat.

Les démarches s’effectuent en ligne, sur ordinateur, tablette ou smartphone à partir du portail MonGuichet.mc (section Education). Pour ceux qui préfèrent la version papier, il faut s’adresser à la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports (DENJS) ou à l’établissement de votre choix.

Inscription en école primaire

Tous les enfants Monégasques et/ou résidents en Principauté peuvent être accueillis dès la rentrée 2025 dans un établissement public ou privé sous contrat à condition d’être âgé de 3 ans révolu ou d’atteindre cet âge dans le courant du premier trimestre de l’année scolaire. Pour les autres, une demande de dérogation doit être adressée à la DENJS.

Dans le cas des écoles publiques, les inscriptions sont ouvertes du lundi 6 janvier au vendredi 21 mars 2025 inclus et pour les écoles privées sous contrat, c’est du lundi 13 janvier au vendredi 28 mars 2025 inclus.

Inscription en école secondaire

En ce qui concerne l’école secondaire, sont éligibles à l’inscription les élèves Monégasques et/ou résidents en Principauté ainsi que les élèves dérogataires déjà inscrits jusqu’en 3ème dans un établissement scolaire public monégasque. Une demande de dérogation devra être effectuée auprès de la DENJS pour ceux qui ne font pas partie de cette liste.

Il faut penser à s’inscrire entre le jeudi 1er mai 2025 et le vendredi 20 juin 2025 inclus pour le Collège Charles III, entre le lundi 13 janvier et le vendredi 20 juin 2025 inclus pour le Lycée Albert Ier et le Lycée Rainier III et entre le lundi 13 janvier et le lundi 2 juin 2025 inclus pour le Lycée François d’Assise-Nicolas Barré.

Inscription en post-bac

Pour ce qui est du BTS Support aux Activités Managériales, du BTS Comptabilité et Gestion, du Diplôme de Comptabilité et Gestion, du BTS Management en Hôtellerie-Restauration ou de la Mise à Niveau, il faudra attendre le mercredi 15 janvier 2025 pour le début de l’inscription. La première phase se terminera le mercredi 2 avril 2025 inclus.