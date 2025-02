Le Prince Albert II participe à une conférence de Gilles Kepel sur la guerre Israël-Hamas

Cette conférence géopolitique était organisée le 5 février 2025 par la Monaco Méditerranée Foundation.

Gilles Kepel, professeur des universités et spécialiste du Moyen-Orient et de l’Islam contemporain a donné une conférence au One Monte-Carlo dans le cadre de la Monaco Méditerranée Foundation.

Publicité

En plus de présenter son dernier ouvrage Le Bouleversement du monde – L’après 7 octobre, paru le 26 septembre 2024, il a profité de ce rendez-vous pour proposer une analyse approfondie du basculement géopolitique qui s’opère depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023.

Le Prince Albert II et Gilles Kepel © Direction de la Communication – Manuel Vitali

« On est dans un immense bouleversement mis en œuvre à partir du 7 octobre et qui fait que notre monde a changé » a déclaré le principal intéressé à ce sujet au micro de Monaco Info.

Le Prince Albert II faisait partie des invités de la conférence mais il y avait aussi une centaine d’autres personnes rassemblées pour l’évènement.

Une conférence sur « La guerre Israël-Hamas » à Monaco en décembre