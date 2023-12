Une conférence sur « La guerre Israël-Hamas » à Monaco en décembre

La Monaco Méditerranée Foundation organise sa dernière conférence de l’année le 11 décembre prochain.

« L’objectif principal de Monaco Méditerranée Foundation est la promotion de l’image de la Principauté de Monaco », peut-on lire sur le site internet de la MMF. L’organisme monégasque y contribue en organisant des manifestations culturelles, sociales, sportives ou encore artistiques, mais aide aussi des associations et autres fondations. Ses principaux rendez-vous, ce sont, plus ou moins, quatre conférences annuelles sur les grands thèmes de l’actualité où sont reçus des spécialistes du monde entier.

Des conférences annuelles sur l’actualité

Il y a quelques semaines, l’ancien représentant des Etats-Unis auprès de l’OTAN, Kurt Volker, était présent dans la Salle des Arts du Monte-Carlo One pour une conférence sur le sujet suivant : « La guerre de la Russie contre l’Ukraine : qu’avons-nous appris ? » Une heure de prise de parole devant le Prince Albert II et une assemblée d’un centaine de personnes. Les précédant cette année, le professeur et historien Andrea Riccardi, le Général d’armée Jean-Louis Georgelin ou encore le Président du Comité consultatif de Green Hills Software, Juan Villalonga, sont venus prendre la parole sur des sujets variés : « La Méditerranée : carrefour de cultures, de peuples et de religions », « Le chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris » et « Cybersécurité : une vérité dérangeante », respectivement.

« La guerre Israël-Hamas en perspective »

Voilà le nom de la prochaine conférence, organisée le 11 décembre prochain dans la Salle des Arts du Monte-Carlo One. Et pour aborder ce sujet très actuel, la MMF a invité le Professeur Gilles Kepel, Directeur de la Chaire Moyen-Orient Méditerranée à l’Ecole Normale Supérieure. Il est possible d’assister à ce rendez-vous en s’inscrivant, gratuitement, sur le site de la MMF. Toutes les conférences organisées sont d’ailleurs gratuites d’accès.

Le professeur Gilles Kepel, Directeur de la Chaire Moyen-Orient Méditerranée à l’Ecole Normale Supérieure, dirigera la prochaine conférence au Monte-Carlo One, le 11 décembre prochain. ©Hannah Assouline

