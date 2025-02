Monaco Run Gramaglia 2025 : Retour sur une édition exceptionnelle, entre performances records et solidarité

Avec 180 bénévoles impliqués et un comité d’organisation de 40 personnes, tout a été mis en œuvre pour offrir une expérience mémorable à tous les participants. Et le rendez-vous est déjà pris pour 2026, avec des promesses d'exploits encore plus grands à venir © Monaco Rue / Dan Vernon

Ce week-end, marqué par la Monaco Run Gramaglia 2025, a été rempli de performances exceptionnelles, de records battus et une ambiance unique au cœur de la Principauté. Participation record : 3 800 coureurs ont pris le départ de l’événement, consolidant la réputation de ce rendez-vous sportif désormais incontournable.

L’un des moments forts de cette 15ème édition a été la performance remarquable de Likina Amebaw. L’athlète éthiopienne a dominé l’épreuve féminine du 5km pour la seconde année consécutive, signant un nouveau record de l’épreuve en 14:33, battant ainsi son propre chrono de l’année précédente.

© Monaco Run Gramaglia / Soňa Maléterová

Mais ce ne sont pas seulement les premières places qui ont marqué cette course : Diane Van Es, vice-championne d’Europe du 10 000 m, a brillé en établissant le record d’Europe du 5km pour une athlète européenne avec un temps de 14:39, un exploit majeur sur ce parcours monégasque réputé pour ses performances d’élite.

© Direction de la Communication

Cassandre Beaugrand, la championne olympique de triathlon au JO de Paris 2024, a également impressionné en terminant 4ᵉ de cette même course en 14:53. Grâce à cette performance, l’athlète française a battu le record de France !

© Direction de la Communication

Un suspense de haut niveau chez les hommes

Chez les hommes, la bataille a été tout aussi intense. Isaac Kimeli, le Belge spécialiste de la distance, est passé tout près du record européen du 5 km, échouant à seulement trois secondes (13:15) d’une marque historique. Frederik Ruppert (13:21) et Djilali Bedrani (13:22) ont également livré une belle prestation, mais le Belge a clairement mis la barre très haute.

© Monaco Run Gramaglia / Soňa Maléterová

Un afflux record sur le 10 km

Le 10km a attiré une affluence inédite. Les rues de Monaco ont été envahies par des coureurs enthousiastes sous un ciel dégagé et des conditions finalement parfaites pour la course. Cédric Siebert, en grande forme, a remporté cette épreuve en 30:44, devançant Hamid Boudhair (31:03) et Julien Geydon (31:47). Le Monégasque Nicolas D’Angelo, à domicile, a terminé au pied du podium en 31:48, signant une belle performance devant son public.

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

Chez les féminines, Augustine Emeraux a fait forte impression en s’imposant avec un excellent temps de 34:06, devançant Aurora Bado (34:27) et Justine Guerard (35:37). L’ambiance sur le parcours, soutenue par de nombreux spectateurs, a contribué à la réussite de cette épreuve, que beaucoup considèrent comme l’une des plus exigeantes de la journée.

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

La solidarité au cœur de l’événement : la Pink Ribbon Walk

Comme chaque année, le Monaco Run Gramaglia a intégré la Pink Ribbon Walk, une marche solidaire pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Plus de 300 participants se sont inscrits à cette 13e marche caritative, illustrant l’engagement de l’événement envers des causes sociales importantes. Le parcours, accessible à tous, a permis de sensibiliser et d’unir les participants autour d’une cause commune.

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

En parallèle de la marche, les dossards solidaires, une nouveauté 2025, ont permis de reverser une partie des frais d’inscriptions à quatre associations : l’Association Monégasque pour la Protection de la Nature, Pink Ribbon Monaco, Fondation Flavien, et l’Association Monégasque Les Enfants de Frankie.

Trail du Mont Agel : Une première édition réussie

Pour la toute première fois, 500 coureurs ont bravé les 3,8 km urbains de Monaco avant de s’attaquer à l’ascension du Mont Agel, culminant à 1 100m d’altitude. Sébastien Poésy a dominé la course, établissant un temps record de 2h26, tandis que Chloé François s’imposait chez les femmes en 2h50.

© Monaco Run Gramaglia / Soňa Maléterová

Le City Trail souffle sa 5ᵉ bougie

Le City Trail, lui, a fêté sa 5e édition, avec un parcours inédit passant par des lieux emblématiques comme le Musée Océanographique et le quartier Mareterra. Adrien Janin a remporté la course chez les hommes, tandis que Liv Westphal a prolongé son invincibilité chez les féminines, s’imposant en solitaire. Cette course continue de séduire, grâce à son cadre unique et ses défis urbains.

© Monaco Run Gramaglia / Soňa Maléterová © Monaco Run Gramaglia / Soňa Maléterová

La jeunesse sur la ligne de départ

Le week-end a également été rythmé par les courses des jeunes, avec une dizaine de courses de 1 000m disputées sur le Quai Albert 1er. L’événement, placé sous l’égide de Cassandre Beaugrand, a vu les futurs champions s’affronter sous les encouragements de leurs familles, dans une ambiance festive et conviviale, avant de rejoindre leurs aînés sur la ligne d’arrivée.

© Monaco Run Gramaglia © Monaco Run Gramaglia

