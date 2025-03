La parité femmes-hommes est loin d’être atteinte dans les directions d’entreprises monégasques 

Les hommes restent majoritaires au sein des dirigeants d’entreprise à Monaco mais la féminisation progresse petit à petit.

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, l’Institut monégasque de la statistique et des études économiques (IMSEE) a publié une étude sur la gouvernance d’entreprises pour l’année 2024.

Publicité

Les chiffres révèlent que sur les 14 238 personnes en activité au sein des Conseils d’Administration et des organes de décision des entreprises inscrites au Répertoire du Commerce et de l’Industrie (RCI), 4 068 étaient des femmes. Il y avait 28,6 % de femmes parmi les dirigeants d’entreprises en 2024, soit une hausse de 1,5 point depuis 2015.

Les secteurs les plus féminisés sont respectivement l’administration, enseignement, santé et action sociale, les autres activités de services et les activités immobilières. À contrario, c’est la construction (19,8 %), les activités financières et d’assurance (20,1 %) et l’industrie (21,9 %) qui ont la plus petite représentation féminine.

De grandes entreprises, à l’instar de la CMB Monaco, s’engagent en faveur de l’égalité professionnelle. On compte par exemple 49 % de femmes parmi les 268 collaborateurs de la banque monégasque. Un exemple à suivre !

Plus de femmes cheffes d’entreprises chez les jeunes

Parmi les autres chiffres marquants de l’IMSEE, on remarque que parmi les 989 personnes apparaissant dans une structure créée en 2024, 294 d’entre elles sont des femmes, soit 29,7 % au total.

Les femmes sont davantage représentées parmi les jeunes chefs d’entreprises puisque 44,9 % de celles inscrites au RCI ont entre 18 et 24 ans, 35 % ont entre 25 et 34 ans, 32,5 % ont entre 35 et 44 ans, 28 % ont entre 45 et 54 ans et 23,1 % sont au dessus de la barre des 65 ans.

L’Association des Femmes Chefs d’Entreprises de Monaco a fêté ses 20 ans avec un gala exceptionnel

Concernant les nationalités, 30,9 % des femmes en activité inscrites au Registre du Commerce et l’Industrie sont Françaises, 19,1 % sont Monégasques, 18,7 % sont Italiennes et il y a également une petite part de Britanniques (6 %) et de Belges (3,2 %).