Emirates atteint les trois millions de passagers sur la ligne Nice-Dubaï

Dans une célébration festive à l’aéroport Nice Côte d’Azur, la plus grande compagnie aérienne internationale au monde, a marqué un jalon historique, symbole d’une relation privilégiée entre la Riviera française et les Émirats arabes unis.

Emirates vient de franchir le cap des trois millions de passagers transportés sur sa liaison Nice-Dubaï depuis son lancement en 1994. Pour marquer cet événement, la compagnie a orchestré une réception spéciale pour sa trois-millionième passagère à l’aéroport Nice Côte d’Azur, lui offrant deux billets aller-retour en classe économique. Les comptoirs d’enregistrement avaient été décorés de bouquets de fleurs pour l’occasion, créant une ambiance festive autour d’une arche spécialement conçue et d’un boarding pass géant.

Un A380 quotidien reliant la Côte d’Azur au monde

La compagnie dessert actuellement Nice avec un vol quotidien en A380 configuré en trois classes, offrant 14 suites privées en Première Classe, 76 sièges-lits en Classe Affaires et 427 sièges en Classe Économique. Cette liaison permet aux résidents et visiteurs de la région PACA d’accéder à plus de 140 destinations via le hub de Dubaï, notamment des destinations prisées comme l’île Maurice, la Thaïlande, Bali, Sydney et les Maldives.

Un impact économique significatif

Au-delà du transport de passagers, Emirates contribue au commerce international de la région. Sa division fret, Emirates SkyCargo, a transporté plus de 26 000 tonnes de marchandises depuis Nice au cours des six dernières années, notamment des produits de parfumerie, des arômes et des pièces automobiles.

Cédric Renard, Directeur Général d’Emirates en France, a souligné l’importance de cette ligne pour la compagnie : « Nice et sa région constituent une porte d’entrée essentielle pour nous en France et au sein de notre réseau mondial. » De son côté, Franck Goldnadel, Président du Directoire d’Aéroports de la Côte d’Azur, a qualifié cette étape de symbole des « relations étroites qu’entretient notre territoire avec Dubaï. »