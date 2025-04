Sur les pas de ses ancêtres, le Prince Albert II poursuit son voyage normand

Entre patrimoine historique et symboles dynastiques, le Souverain monégasque a renforcé les liens séculaires unissant la Principauté à la Normandie lors d’une journée riche en cérémonies et découvertes culturelles.

La seconde journée du voyage princier a débuté jeudi 10 avril à Percy-en-Normandie, où le Prince Albert II a été accueilli à l’hôtel de ville par le maire Charly Varin, en présence du Préfet de région et du Président du Conseil départemental.

Publicité

L’un des moments forts de cette matinée a été la bénédiction d’une cloche du XVIe siècle récemment restaurée dans l’église Saint-Jean-Baptiste. Cette relique historique, dont le parrain fut le Prince Honoré III de Monaco en 1751, témoigne des liens ancestraux entre la dynastie Grimaldi et la région, ayant initialement appartenu à la chapelle du Mesnil-Céron, ancien fief des Grimaldi, avant d’être transférée à Percy pendant la Révolution française.

La Famille Princière de Monaco renoue avec ses racines historiques en Bretagne et Normandie

Soucieux de valoriser l’artisanat et le terroir local, le Souverain a remis quatre nouveaux labels « Sites historiques Grimaldi de Monaco » à des artisans et commerçants de la région, avant d’inaugurer un marché de producteurs labellisés. Cette rencontre conviviale lui a permis d’échanger avec les habitants et artisans venus en nombre, perpétuant ainsi la tradition de proximité chère à la Famille Princière.

© Eric Mathon/Palais princier

Entre recueillement et mémoire à Torigny-les-Villes

L’après-midi a conduit le Prince à Torigny-les-Villes, où il a été reçu au château des Matignon – aujourd’hui transformé en hôtel de ville – par le maire Michaël Grandin. Dans ce lieu emblématique de ses racines familiales, le Souverain a assisté à une conférence marquant la publication d’un ouvrage consacré à Jacques III de Matignon, comte de Torigni (1644-1725), dont on commémore cette année le tricentenaire de la disparition.

Dans un moment de recueillement, le Prince s’est ensuite rendu à l’église Saint-Laurent, où reposent plusieurs de ses ancêtres, incarnant ce lien ininterrompu entre passé et présent. Sa visite s’est poursuivie à la chapelle de l’ancien Hôtel-Dieu, où il a pu apprécier les travaux de restauration réalisés grâce à son soutien personnel.

Honorer le legs social d’Honoré V au cœur du Calvados

Le périple s’est conclu à Saint-Martin-des-Besaces dans le Calvados, commune où le Prince Honoré V de Monaco vécut de 1823 à 1841, laissant une empreinte durable par son système novateur d’agriculture et d’assistance sociale qui s’étendait sur une quarantaine de communes. Cette contribution historique est aujourd’hui commémorée par une rue portant son nom.

Après un accueil républicain, le Prince Albert II a dévoilé aux côtés du maire Alain Declomesnil et du maire délégué Éric Martin la plaque intégrant officiellement la commune au réseau des Sites historiques Grimaldi de Monaco. Ce geste symbolique renforce la préservation de la mémoire commune entre la Principauté et les territoires normands.

Avant de conclure sa visite, le Souverain a découvert le Musée de la Percée du Bocage, dédié au Débarquement de 1944, inscrivant ainsi son voyage dans une dimension mémorielle plus large, entre histoire dynastique et grands événements qui ont façonné l’Europe contemporaine.