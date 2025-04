La Famille Princière de Monaco renoue avec ses racines historiques en Bretagne et Normandie

Déplacement princier en Bretagne et en Normandie © Eric Mathon / Palais princier / Olivier Huitel

Sur les terres ancestrales des Matignon, le Prince Albert II, la Princesse Charlène et les Jumeaux Princiers ont ravivé les liens séculaires unissant Monaco aux régions françaises dans un voyage empreint d’histoire et de diplomatie.

Ce mercredi 9 avril, la Famille Princière au complet a entamé un voyage officiel sur les terres d’origine de la famille Matignon, lié à Monaco depuis 1715 lorsque Jacques IV de Matignon épousa la princesse Louise-Hippolyte Grimaldi, devenant ainsi le Prince Jacques Ier de Monaco. À Matignon, berceau familial situé dans les Côtes-d’Armor, le Prince Albert II, accompagné de la Princesse Charlène et des Jumeaux Princiers Jacques et Gabriella, a été accueilli par les autorités locales dont le préfet François de Keréver et le maire Jean-René Carfantan.

Publicité

Après une déambulation au marché traditionnel, une plaque commémorative a été dévoilée avant une cérémonie officielle à la salle omnisports Rainier III, équipement cofinancé par le Prince Rainier III. Cette visite marque la première venue de la Famille Princière au complet dans cette commune bretonne chargée d’histoire pour la dynastie Grimaldi.

Crédit photo : Eric Mathon / Palais princier / Olivier Huitel

Entre patrimoine privé et mémoire collective

La journée s’est poursuivie par une visite au château de Fort La Latte, ancienne demeure seigneuriale des Goyon-Matignon dont le donjon fut érigé vers 1350. En quittant Plévenon, la Famille Princière a inauguré la plaque inscrivant officiellement le site au réseau des Sites historiques Grimaldi de Monaco.

Un pont culturel entre Monaco et la Normandie

Le Prince Souverain a ensuite poursuivi seul son périple vers la Normandie, inaugurant la Médiathèque Grimaldi à Moyon Villages avant d’être reçu à Saint-Lô par Jean Morin, président du Conseil départemental de la Manche. Un événement marquant a été l’officialisation de la mise en ligne du fonds Matignon des Archives du Palais princier sur le site des Archives départementales de la Manche.

Le programme prévoit encore pour le 10 avril des visites à Percy-en-Normandie, où Honoré III de Monaco fut parrain d’une cloche en 1751, puis à Torigny-les-Villes et son château des Matignon, avant de conclure par Saint-Martin-des-Besaces dans le Calvados, où le prince Honoré V résida au XIXe siècle en développant un système novateur d’agriculture et d’assistance sociale.

Ce voyage princier, inscrit dans la tradition des déplacements réguliers sur les territoires historiquement liés à la famille Grimaldi, renforce les liens culturels et patrimoniaux entre la Principauté et ces régions françaises, tout en célébrant une histoire commune de plus de trois siècles.