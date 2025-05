Flavio Briatore : « En 2026, on peut gagner des courses »

L’Italien de 75 ans, de retour aux commandes d’Alpine, affiche ses ambitions mondiales dans deux interviews accordées pendant le Grand Prix de Monaco.

Flavio Briatore ne cache pas sa satisfaction d’être revenu dans l’univers de la Formule 1 après quinze ans d’absence. « J’ai quitté la F1 en 2009 à cause de l’histoire de Singapour », explique-t-il au Monde, rappelant que « la décision de la Fédération internationale de l’automobile a été annulée et que j’ai même obtenu des dommages et intérêts ».

L’homme d’affaires et résident monégasque assume pleinement son nouveau rôle officieux de directeur d’écurie : « Je suis investi à 100 % », assure-t-il au Monde.

Des objectifs ambitieux pour Alpine

Briatore affiche des ambitions claires pour l’écurie française. « En 2026, on peut gagner des courses, je l’affirme ! Et, en 2027, on veut pouvoir rivaliser au championnat du monde », déclare-t-il au Monde. Cette confiance repose notamment sur le choix stratégique d’abandonner la motorisation Renault au profit de Mercedes dès 2026.

« On a fait un choix difficile pour Renault, celui d’avoir le moteur Mercedes l’an prochain », explique-t-il à Monaco Matin. « McLaren est motorisée Mercedes, Williams aussi, Aston Martin et bien sûr l’écurie Mercedes, ça veut dire quelque chose, non ? »

Pierre Gasly dans le viseur

Concernant ses pilotes, Briatore mise sur Pierre Gasly qu’il juge capable d’évoluer au plus haut niveau. « Avec une meilleure voiture et une concentration plus importante, il peut être ce pilote », confie-t-il au Monde. « Pour moi, il y a Verstappen tout en haut et, derrière, Pierre, Charles [Leclerc] et quelques autres. »

Flavio Briatore : « Monaco est un paradis » – Le magnat italien couronné Ambassadeur de bonne volonté 2025

La recette du succès selon Briatore

Fort de ses sept titres mondiaux remportés avec Schumacher et Alonso, l’Italien applique sa philosophie managériale : « Le sport, c’est de la gestion de personnes », résume-t-il au Monde. À Monaco Matin, il tempère les attentes : « Les gens attendent toujours des miracles, mais les miracles, c’est Dieu qui les fait ! »