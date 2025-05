Le magnat monégasque Stefano Pessina resserre son emprise sur l’empire Boots

Dans une manœuvre audacieuse qui témoigne de sa vision stratégique légendaire, Stefano Pessina, 83 ans, s’apprête à augmenter sa participation dans Walgreens Boots Alliance à près de 50% dans le cadre d’une opération de rachat estimée à 10 milliards de dollars.

La saga entrepreneuriale de Stefano Pessina s’enrichit d’un nouveau chapitre. Selon les informations de The Times, le président milliardaire de Boots va considérablement renforcer son contrôle sur le géant pharmaceutique anglo-américain. D’après des sources de la City, Stefano Pessina, qui détenait jusqu’alors 17% du capital de Walgreens Boots Alliance, va injecter des fonds supplémentaires pour porter sa participation à « près de 50% », dans le cadre d’une opération orchestrée par le fonds d’investissement Sycamore.

Ce dernier prendra toutefois une participation majoritaire dans l’entreprise, selon les mêmes sources. Les détails précis de la structure post-rachat sont encore en cours d’élaboration par les conseillers du groupe.

Un empire à la croisée des chemins

Cette manœuvre intervient à un moment critique pour l’empire pharmaceutique du résident monégasque. Opérant plus de 1 800 magasins au Royaume-Uni et employant plus de 50 000 personnes, Boots traverse une période tumultueuse, confronté à une concurrence en ligne féroce et une chute spectaculaire de sa valorisation boursière.

« La mondialisation telle que nous l’avons connue est finie », déclarait l’année dernière l’entrepreneur italo-monégasque au quotidien italien La Stampa, signalant un changement radical dans sa philosophie d’entreprise. Après des décennies d’expansion agressive, Stefano Pessina semble désormais privilégier la consolidation de l’existant.

Le crépuscule d’un géant ?

L’accord avec Sycamore, annoncé en mars dernier pour 11,45 dollars par action, marque un tournant dans l’histoire du groupe. En 2014, lors de la fusion entre Alliance Boots et Walgreens, l’entreprise était valorisée à plus de 100 milliards de dollars. Elle a depuis perdu 90% de sa valeur.

Stefano Pessina : l’empire pharmaceutique du magnat monégasque à l’épreuve du temps

Cette opération, baptisée en interne « Project Blazing Star », témoigne néanmoins de la détermination intacte du magnat. Comme l’affirme Sir Nigel Rudd, ancien président d’Alliance Boots, « Je ne parierai jamais contre Stefano » – un sentiment que partagent de nombreux observateurs du monde des affaires, face à ce négociateur « impitoyable » qui, depuis Monaco, continue de façonner l’avenir de son empire pharmaceutique mondial.