Première projection d’Esultate, un documentaire sur l’Opéra de Monte-Carlo

Le Prince Albert II, la Princesse Caroline, entourés de Jean-Louis Grinda, Frédéric Laurent, Jérémie Laurent et Stéphane Valeri © Direction de la Communication - Manuel Vitali

Le rideau s’est levé lundi dernier sur Esultate, un ambitieux documentaire en quatre actes, qui retrace l’épopée de l’Opéra de Monte-Carlo.

Réalisé par Frédéric Laurent et son fils Jérémie, ce premier volet a rassemblé près de 400 invités dans l’écrin de la Salle Garnier, dont le Prince Albert II et la Princesse Caroline. Ce documentaire retrace l’histoire de l’Opéra de Monte-Carlo, de sa fondation en 1879 jusqu’en 1951, période marquée par l’influence de Raoul Gunsburg, figure emblématique de l’institution.

© Direction de la Communication – Manuel Vitali

Le premier épisode, d’une durée de 64 minutes, couvre les 72 premières années de l’Opéra, de ses débuts sous le règne d’Albert Ier jusqu’à l’après-guerre. Une période faste au cours de laquelle plus de 80 opéras furent créés, portés par les grands noms de la scène lyrique et une direction artistique visionnaire. Raoul Gunsburg, directeur de 1892 à 1951, fut également le premier Directeur Artistique de la Société des Bains de Mer.

« Cette série, qui raconte l’Histoire d’une Maison d’Opéra, est unique. Il n’existe aucune autre Histoire d’une grande Maison d’Opéra dans le monde sous forme télévisuelle. La richesse de son contenu est exceptionnelle », a déclaré Frédéric Laurent dans un communiqué.

Aux côtés du Prince Albert II figuraient également Jean-Louis Grinda, Stéphane Valeri, Isabelle Berro-Amadeï ou encore Lionel Beffre, ainsi que plusieurs autres personnalités monégasques.

Le travail documentaire, qualifié de « travail de Romain » par Stéphane Valeri, s’appuie sur plusieurs dizaines d’interviews, plus de 180 extraits d’opéras et plus de 700 illustrations, pour restituer toute la richesse de cette époque fondatrice.

La série a été produite avec le soutien de la Société des Bains de Mer, qui a permis l’accès à de nombreux documents historiques issus de ses archives, dont 149 programmes numérisés.

Trois autres épisodes viendront compléter cette fresque audiovisuelle inédite sur le patrimoine lyrique monégasque.

© Direction de la Communication – Manuel Vitali

© Direction de la Communication – Manuel Vitali

