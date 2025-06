Widilo : une plateforme maligne pour mieux consommer en ligne

Entre hausse des prix et explosion des achats en ligne, de plus en plus d’internautes cherchent à optimiser chaque euro dépensé. C’est dans ce contexte que la plateforme Widilo a su tirer son épingle du jeu. Créée en France, cette startup propose un service de cashback : un système qui permet de récupérer une partie de ses dépenses, tout simplement après un achat réalisé via l’un des 2 000 sites marchands partenaires.

Le principe est simple. Un utilisateur qui achète, par exemple, un parfum à 100 € chez Nocibé via Widilo peut se voir rembourser jusqu’à 13 €, automatiquement crédités sur son compte. Une économie discrète mais cumulable, qui s’additionne au fil des achats. Ce fonctionnement transparent et sans abonnement permet à chacun de maîtriser ses dépenses tout en conservant ses habitudes d’achat.

L’un des atouts technologiques de Widilo est son extension navigateur, qui signale en temps réel les offres disponibles, sans avoir à passer systématiquement par la plateforme. Une automatisation discrète qui garantit de ne rater aucun bon plan au fil de la navigation.

Bien plus que du cashback : des bons plans à portée de clic

Widilo ne se limite pas au cashback. La plateforme met aussi en avant des codes promo vérifiés quotidiennement par leur équipe éditoriale, afin d’éviter les coupons obsolètes que l’on trouve trop souvent ailleurs. Résultat : plus besoin de tester dix codes pour espérer une remise.

Dans les autres fonctionnalités de plus en plus appréciées, se trouve la possibilité d’acheter des bons d’achat. Les cartes cadeaux des sites comme Amazon, Carrefour ou Airbnb génèrent du cashback Widilo dès l’achat. Une astuce utile pour anticiper une dépense ou offrir un cadeau en profitant d’une réduction immédiate.

Widilo repère également les autres réductions en cours chez ses partenaires : livraison gratuite, offres étudiantes, ou encore les remises via un programme fidélité. Grâce à son interface, l’utilisateur bénéficie d’une vue d’ensemble des opportunités disponibles, sans avoir à les chercher lui-même.

En quelques années, Widilo s’est imposé comme un acteur agile du e-commerce européen, en alliant simplicité d’usage, transparence des conditions et collaboration avec des marques solides.

