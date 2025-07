Ayrton Senna : quand le génie brésilien a bouleversé la Formule 1 pour l’éternité

Le 1er mai 1994, au circuit d’Imola, Ayrton Senna ne passera jamais le 7e tour de cette course qui marquera à jamais l’histoire de la Formule 1.

Le podcast de 16 minutes sur Ayrton Senna : Icône Fulgurante de Laurent Latappy et Eric Lange, produit par Podcast Story pour TVMonaco, retrace la destinée extraordinaire de l’enfant passionné de São Paulo, devenu un mythe planétaire fauché en pleine gloire.

Né dans la nuit du 21 mars 1960, Ayrton Da Silva Senna vit une enfance heureuse, au cœur des beaux quartiers de São Paulo, au Brésil. Dans la grande propriété familiale, les voitures qui stationnent dans les allées fascinent déjà le petit garçon. Son père lui offre son premier kart à l’âge de quatre ans, et déclenche chez lui une passion qui ne le quittera plus. Cheveux au vent et sourire jusqu’aux oreilles, Ayrton accélère, freine, contourne et dérape. Les sensations que la vitesse lui procure ce jour-là le métamorphosent ! Très vite, l’enfant développe une véritable obsession pour la mécanique de précision, transformant son kart en laboratoire personnel.

Le brésilien remporte immédiatement ses premières compétitions de kart. Champion d’Amérique du Sud à 17 ans, puis double vice-champion du monde de karting, ses performances attirent rapidement l’attention des écuries européennes. L’invitation tant attendue arrive enfin d’Angleterre. Sans hésitation, Ayrton Senna franchit l’Atlantique pour rejoindre ce passage obligé de tous les futurs champions. Avant chaque course, isolé seul dans son coin, Ayrton Senna analyse le circuit, et calcule minutieusement ses trajectoires.

Le héros mystique du sport automobile

Le 1er mai 1994, les grands amateurs de grand prix automobile vont assister à la mort de leur héros. Trente ans après sa disparition, Ayrton Senna incarne toujours l’image du pilote absolu, celui qui a repoussé les limites de son art jusqu’à l’ultime sacrifice. Secret, intense, parfois mystique, ce pilote aura définitivement laissé à jamais une trace indélébile sur le monde du sport.

Plongez dans le récit du triple champion du monde qui est devenu une légende du sport automobile jusqu’à ce tragique accident.

