L’Institut océanographique ouvre ses portes aux familles défavorisées avec un programme de découverte marine

Cinq familles accompagnées par le Secours Catholique bénéficieront d’un programme éducatif gratuit pour explorer la Méditerranée.

L’Institut océanographique de Monaco lance une nouvelle session de son dispositif solidaire « Oceano pour tous – Famille ». Cette initiative vise à accueillir des familles éloignées géographiquement ou socialement du milieu marin. Dix-sept participants, dont des parents et leurs enfants, découvriront l’univers méditerranéen à travers un programme conçu spécialement pour eux.

Le partenariat avec le Secours Catholique d’Aix-en-Provence-Arles permet d’identifier les bénéficiaires et d’assurer leur accompagnement logistique. Cette collaboration illustre la volonté de l’établissement monégasque de rendre la science océanographique accessible au plus grand nombre. « Grâce à l’engagement de nos bénévoles et à des partenaires comme l’Institut océanographique de Monaco, nous faisons du droit aux vacances une réalité pour ceux qui en sont les plus éloignés », a déclaré dans un communiqué Didier Duriez, président du Secours Catholique-Caritas France.

Redécouvrez notre vidéo au Musée Océanographique

Programme immersif de trois jours

Les activités proposées alternent entre découvertes terrestres et expériences en mer. Au programme : sorties d’observation des cétacés, randonnées palmées en snorkeling et visites guidées du musée. Les participants exploreront également l’exposition « Méditerranée 2050 » et participeront à des ateliers pédagogiques sur la pollution plastique.

L’utilisation de technologies innovantes, comme la réalité virtuelle pour découvrir les aires marines protégées, complète cette approche éducative moderne. Ces expériences sensorielles visent à créer un lien durable entre les familles et l’environnement marin.

Soutien financier pérenne

L’Association des Amis du Musée océanographique de Monaco finance ce projet à hauteur de 450 000 euros. Une contribution qui permet de couvrir l’hébergement, les repas et l’encadrement des participants.

Robert Calcagno, directeur général de l’Institut, souligne l’importance de ces instants pour sensibiliser à la protection océanique : « Ces moments d’émerveillement partagés en famille resteront, je l’espère, gravés dans les mémoires. Ils sont autant de déclencheurs puissants d’un lien sensible et durable avec l’Océan ». Une seconde session est déjà programmée du 20 au 23 octobre, confirmant l’engagement durable de l’institution dans cette démarche inclusive.