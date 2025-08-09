L’Association des Amis du Musée océanographique de Monaco lève des fonds lors d’une soirée festive sur la terrasse du Musée

L'AAMOM a pour but de soutenir le Musée océanographique, tout en sensibilisant, fédérant et agissant au service de la préservation du patrimoine marin © Association des Amis du Musée océanographique de Monaco

L’Association des Amis du Musée océanographique de Monaco a organisé une soirée caritative afin de lever des fonds pour la restauration d’objets patrimoniaux du Musée océanographique

L’AAMOM et le Trinity ont organisé le 26 juillet leur événement « Party for a cause » sur le toit du Musée océanographique avec 250 invités présents. Cette soirée caritative avait pour objectif de soutenir un projet de grande importance : la restauration de pièces patrimoniales issues des collections historiques du Musée océanographique de Monaco. « Je souhaite exprimer ma profonde gratitude aux propriétaires et à l’équipe du Trinity ainsi qu’à l’ensemble des partenaires, participants, et bénévoles qui ont contribué au succès de la deuxième édition de la Summer Party, grâce à vous tous des objets chargés d’histoire vont pouvoir être transmis aux générations futures » a déclaré Leila Elling, présidente de l’AAMOM, dans un communiqué.

Donation record de l’Association des Amis du Musée Océanographique de Monaco

© Association des Amis du Musée océanographique de Monaco

Champagne et tombola pour la bonne cause

Les DJs Seb, Marc et le duo Anata Project avaient rythmé la soirée tandis que les convives dégustaient les créations de Monte Carlo Champagne et Monte Carlo Vermouth, accompagnées de glaces artisanales Rossi. Un espace détente signé Thermes Marins et un coin enfants avec atelier céramique animé par Forms Monaco avaient complété l’offre. La tombola avait fait sensation avec son lot phare : une lithographie originale représentant un crabe, offerte par le musée lui-même. Parmi les autres prix : un dîner pour deux chez Yannick Alléno à l’Hôtel Hermitage et une parure APM Monaco et des coffrets de dégustation.

Créée en 2011, l’AAMOM fédère les passionnés du musée autour de la préservation du patrimoine marin. Cette initiative s’inscrit dans sa mission de sensibilisation et d’éducation du grand public à la protection océanique. L’association comptait sur ces événements pour financer ses projets de restauration, essentiels à la conservation des collections du musée fondé par le Prince Albert Ier. La soirée s’était achevée avec les feux d’artifice de Monaco.