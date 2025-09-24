Les Suricates de Monac’ atteignent le sommet du Mont Blanc malgré des conditions difficiles

Au total, elles ont gravi 3 500 mètres de dénivelé positif, soit l’équivalent de 1 167 étages et descendu 4 500 mètres de dénivelé négatif, soit 1 500 étages © Les suricates de Monac'

Céline Cottalorda et Sylvie Bertrand ont mené à bien leur défi solidaire en faveur de Handicap International après une ascension périlleuse par la voie historique des pionniers.

Les deux fondatrices de l’association monégasque ont relevé leur défi du 17 au 21 septembre, encadrées par l’alpiniste renommé Christophe Profit. Malgré des conditions météorologiques initialement favorables, l’expédition s’est transformée en véritable épreuve d’endurance. Les rafales de vent dépassant 80 km/h et un brouillard dense ont rendu l’ascension finale « dantesque », selon les mots de Céline Cottalorda, présidente de l’association. « On ne voyait rien et sans le soutien et les encouragements de notre guide, nous n’aurions jamais pu atteindre le sommet », a déclaré Sylvie Bertrand, qui confesse que les deux femmes ont été tentées d’abandonner.

L’itinéraire emprunté, moins fréquenté que la voie normale, passe par le refuge des Grands Mulets à 3 000 mètres d’altitude. Les deux alpinistes ont dû tracer leur propre chemin dans des conditions hivernales inattendues, cumulant 3 500 mètres de dénivelé positif et 4 500 mètres de dénivelé négatif.

Cette performance s’inscrit dans une démarche solidaire visant à soutenir le projet LIIMBA de Handicap International. Cette initiative, unique en Europe, reconditionne des prothèses de membres inférieurs dans un atelier près de Lyon. Les équipements collectés en France, Belgique, Suisse et Luxembourg sont démontés, nettoyés et reconditionnés par des bénévoles avant d’être expédiés vers des centres de réadaptation au Togo, en Ouganda, à Madagascar et au Rwanda.

L’objectif symbolique de collecter 4 807 euros, soit un euro par mètre d’altitude du Mont Blanc, permettrait de financer l’envoi de 45 prothèses reconditionnées.

Au terme de cette épreuve, les deux femmes ont hissé les couleurs monégasques au sommet du Mont Blanc. Les deux femmes qui ont marché pour que d’autres puissent à nouveau vivre debout ont réussi leur défi sur le plan sportif et solidaire puisque de nombreux donateurs ont soutenu leur action humanitaire.