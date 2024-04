Les Suricates de Monac’ et la Croix-Rouge monégasque s’associent pour les femmes victimes de violences sexuelles

Les deux associations souhaitent soutenir les actions de la Fondation Panzi.

Il s’agit de leur toute première action humanitaire… Les Suricates de Monac’ vont apporter une aide financière pour accompagner les femmes et les jeunes filles survivantes de violences sexuelles en République Démocratique du Congo dans leur parcours d’intégration socio-économique et juridique.

« Nous sommes très fières de pouvoir nous associer à la Croix-Rouge monégasque, et grâce à la générosité de nos donateurs de soutenir un projet qui favorisera la réinsertion de victimes de violences sexuelles », confie Céline Cottalorda dans un communiqué de presse.

Pour collecter les fonds, la présidente des Suricates de Monac’ participera, aux côtés de son amie de longue date et vice-présidente de l’association Sylvie Bertrand, au prochain Rallye Aïcha des Gazelles dont le départ sera donné à Monaco le 13 avril. L’épreuve aura lieu au Maroc jusqu’au 27 avril. Leur équipage est engagé dans la catégorie 4×4 et portera le dossard 158, pour le suivre durant la course, cliquez sur ce lien.

Infos pratiques :

Pour aider l’association, vous pouvez adhérer, faire un don ou devenir partenaire en vous rendant sur le site de l’organisation. Vous pouvez également les contacter par mail via l’adresse suivante : suricates2monac@gmail.com