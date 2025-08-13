Les Suricates de Monac’ : « Nous avons la chance de pouvoir marcher, alors marchons pour ceux qui ne le peuvent pas »

Les Suricates de Monac' ont pour mission de venir en aide aux personnes vulnérables quelle que soit leur condition en leur apportant une assistance morale et matérielle © Philippe Fitte

Les Suricates de Monac’ se préparent à un défi de taille : l’ascension du Mont Blanc par la voie historique pour soutenir Handicap International. Une aventure solidaire qui illustre la devise de cette association monégasque : « voir, alerter, agir ».

Créée le 28 avril 2023, l’association Les Suricates de Monac’ est le fruit de la rencontre entre une opportunité et une conviction profonde : « Nous avions dans l’idée, depuis longtemps, de participer au Rallye des Gazelles. Comme les organisateurs incitent les participantes à courir pour une cause, nous nous sommes dit que c’était une opportunité pour créer une association à Monaco », expliquent Céline Cottalorda, présidente, et Sylvie Bertrand, vice-présidente. Les deux femmes se connaissent depuis plus de 15 ans et ont noué des liens personnels solides au fil du temps. Elles ont voulu concrétiser une envie plus profonde d’aide aux autres : « Nous sommes sensibilisées à l’idée d’aider autrui. Nous avons beaucoup de chance d’être à Monaco et d’avoir des moyens. C’est une petite goutte d’eau, mais nous nous disons qu’il est important d’essayer d’aider des personnes qui en ont besoin. »

Le choix du nom n’est pas anodin : « Le suricate est un petit animal du désert qui a cette particularité d’alerter ses congénères dès qu’il y a un danger », détaille Céline Cottalorda. « Nous trouvions que la symbolique était intéressante par rapport à ce que nous voulions faire. Il est tout petit, mais très efficace. Dès qu’il y a un danger, il alerte et met en place des dispositifs pour s’entraider et survivre. »

Sylvie Bertrand © Philippe Fitte

Céline Cottalorda © Philippe Fitte

Le Mont Blanc : un défi physique au service d’une cause

Après avoir soutenu la Fondation Panzi du docteur Mukwege lors du Rallye des Gazelles en 2024, Les Suricates de Monac’ ont choisi de relever un nouveau défi : l’ascension du Mont Blanc par la voie historique des pionniers, celle empruntée lors de la première ascension en 1786. « Cette année, nous avons décidé de soutenir Handicap International et particulièrement le programme LIIMBA, qui récupère et recycle des prothèses avant de les envoyer aux personnes qui en ont besoin », précise la présidente. Ce programme, basé dans un atelier à Vénissieux près de Lyon, collecte des prothèses de membres inférieurs en France et en Europe, les démonte, reconditionne les composants et les adapte grâce à une imprimante 3D. « Nous avons la chance de pouvoir marcher, d’être en forme et nous voulions trouver une cause qui a un lien avec cet aspect. On a envie de marcher pour ceux qui ne le peuvent pas actuellement et leur donner également la chance de pouvoir remarcher. »

Ce projet, qui germe depuis la fin de l’année 2024, est né après que les deux femmes ont découvert un documentaire sur Christophe Profit réalisant cette ascension. Une fois l’accompagnement du guide confirmé, elles se sont préparées pendant de nombreuses semaines en multipliant les randonnées dans la région. L’ascension, prévue entre le 7 et le 13 septembre selon la météo, se fera par un itinéraire moins fréquenté que la voie normale : « Nous partirons de Chamonix à pied, à 1 000 mètres d’altitude, nous passerons par le Refuge des Grands Mulets à 3 000 mètres pour nous acclimater, puis effectuerons l’ascension jusqu’à 4 807 mètres ». L’expédition sera donc encadrée par Christophe Profit, une figure emblématique de l’alpinisme français des années 80, reconnu notamment pour son approche puriste de la haute montagne. Le départ pour les Suricates de Monac’ est fixé au 6 septembre pour Chamonix.

Porter les couleurs de Monaco à l’extérieur

L’objectif financier est symbolique : récolter au moins 4 807 euros, soit un euro par mètre de hauteur du Mont Blanc. « À 4 807 euros, nous aurons financé l’envoi de 45 prothèses de membres inférieurs aux personnes qui en ont besoin. Nous espérons gravir symboliquement le Mont Blanc plusieurs fois en termes de solidarité et ainsi multiplier le nombre de prothèses que nous pourrons faire envoyer par Handicap International ». Cette initiative permet d’alerter également sur une cause souvent méconnue, celle de l’accès aux prothèses : « C’est aussi notre mission d’évoquer des sujets dont on ne parle pas souvent. Les personnes amputées, les personnes victimes des mines antipersonnel se retrouvent dans le besoin d’avoir des prothèses .»

Ce qui rend les deux femmes particulièrement fières, c’est « la mobilisation du réseau monégasque, des amis, des connaissances. Nous avons un petit groupe d’amis, mais nous arrivons finalement à avoir beaucoup de gens qui nous suivent et nous soutiennent. Et c’est aussi notre fierté de pouvoir porter les couleurs de Monaco à l’extérieur. »

Après avoir arboré le drapeau monégasque dans le désert marocain lors du Rallye des Gazelles et sur la plage d’Essaouira l’année dernière, elles renouvelleront ce geste symbolique au sommet du Mont Blanc en hissant les couleurs de la Principauté et des Suricates.

Les Suricates de Monac’ et la Croix-Rouge monégasque s’associent pour les femmes victimes de violences sexuelles

L’association propose plusieurs moyens de soutien : une adhésion annuelle, des dons en ligne (pour les particuliers et les entreprises) via leur site internet suricates2monac.com. L’association est présente sur Facebook, Instagram et LinkedIn.