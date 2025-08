7 randonnées à faire près de Monaco selon les niveaux 

Découvrez les plus belles balades et randonnées proche de la Principauté, des sentiers côtiers faciles aux sommets exigeants.

Que vous soyez débutant en quête d’une balade familiale ou randonneur aguerri à la recherche de défis sportifs, ces sept parcours vous permettront de découvrir les plus beaux panoramas de la Côte d’Azur avec, pour certains, une vue imprenable sur Monaco.

Randonnées niveau facile

Sentier du littoral à Cap-d’Ail

Cette balade facile au départ de la plage Marquet vous emmène à la découverte de trois caps étonnants entre végétation et curiosités géologiques. Le parcours de 4 kilomètres aller-retour longe la côte et offre quelques panoramas sur la Côte d’Azur, depuis la Principauté, jusqu’à la presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ce sentier de bord de mer vous mène jusqu’à la célèbre plage de la Mala, véritable joyau niché dans une crique aux eaux cristallines. En période estivale, la plage de la Mala peut être très fréquentée.

©Benjamin Godart Monaco Tribune

La plage de la Mala est accessible uniquement à pied, elle est très appréciée pour ses eaux turquoise et son établissement La Réserve. Le parcours traverse le Cap Mala par des escaliers surplombant la mer et passe par une aire de pique-nique équipée. On y retrouve des paysages variés : roches volcaniques du Cap d’Ail, immenses falaises calcaires et grottes marines accessibles aux nageurs aventureux.

Infos pratiques : Départ plage Marquet (attenante au port de Cap d’Ail), environ 2 heures de marche, chaussures de sport recommandées. Attention aux conditions météo : sentier fermé par vents violents.

Tour du Cap d’Antibes

Le sentier du littoral du Cap d’Antibes offre une promenade de 4,8 kilomètres accessible à toute la famille. Ce parcours mythique serpente entre les somptueuses villas Belle Époque et les criques sauvages, avec des points de vue spectaculaires sur les îles de Lérins et la baie de Cannes. L’itinéraire permet de découvrir la diversité de la flore méditerranéenne : pins d’Alep, chênes verts, lentisques et cistes odorants. Plusieurs plages jalonnent le parcours, dont la plage de la Garoupe, idéale pour une pause baignade. Le phare de la Garoupe, point culminant du cap à 103 mètres, récompense les marcheurs d’un panorama à 360 degrés.

Infos pratiques : Départ parking de la plage de la Salis, 2h30 de marche, ouvert toute l’année, idéal pour les familles avec enfants.

Le sentier littoral à Roquebrune-Cap-Martin

De l’autre côté de Monaco, le Tour du Cap Martin, à Roquebrune, vous propose là aussi une promenade le long du bord de mer, sur 4,6 kilomètres (soit deux heures pour un aller-retour). Facile à réaliser, elle convient parfaitement aux familles et vous permettra de découvrir de superbes villas du littoral méditerranéen, comme la villa Cyrnos, occupée au début du siècle par l’impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, ou le célèbre cabanon de l’architecte et urbaniste « Le Corbusier ».

Infos pratiques : pour s’y rendre, depuis la gare de Carnolès, rejoindre le bord de mer et le suivre à droite en direction du cap Martin. L’avenue W. Churchill prend le relais (à gauche) et mène au bout du cap.

Randonnées niveau intermédiaire

© Pixabay

La Tête de Chien – Panorama sur Monaco

Cette randonnée de niveau moyen mène au célèbre belvédère de la Tête de Chien (550m), l’un des plus beaux points de vue de la Côte d’Azur. Au départ de La Turbie, le sentier bien balisé traverse les pentes escarpées et les falaises de calcaire blanc caractéristiques de ce promontoire rocheux. L’itinéraire débute depuis la mairie de La Turbie en suivant l’avenue Edwards Tuck, puis la route de la Tête de Chien jusqu’au parking terminal près du fort militaire fermé au public. De là, un sentier de terre mène en quelques minutes au belvédère du Rondo. Du sommet, un panorama exceptionnel s’offre à vous. La vue est magnifique sur Monaco à gauche et sur Saint-Jean-Cap-Ferrat à droite, qu’il est possible de faire au également au coucher de soleil. Le site est très prisé des randonneurs, vous croiserez donc probablement du monde pendant votre excursion. Pour le retour, deux options s’offrent aux randonneurs : le chemin direct par le même itinéraire, ou une boucle plus longue suivant les balises 604, 603 et 602 qui redescend vers La Turbie par un sentier forestier.

Infos pratiques : Départ La Turbie, 3 heures aller-retour, dénivelé 400m, accessible toute l’année. Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau.

Sentier de Menton à Monaco

Menton © Pixabay

Cette randonnée de 11 kilomètres le long de la Méditerranée relie les deux villes en oscillant entre terre et mer. Le parcours révèle des paysages côtiers exceptionnels et traverse le vieux Monaco perché sur son rocher. L’itinéraire emprunte le sentier des douaniers et passe par la plage du Buse à Roquebrune-Cap-Martin, parfaite pour une pause rafraîchissante. Les points de vue sur la baie de Roquebrune et les falaises de Cap-Martin sont particulièrement saisissants. Le parcours prend en moyenne 3 heures et présente un dénivelé de 300 mètres.

Infos pratiques : Départ Menton ou Monaco, niveau modéré, nombreux escaliers, exposition au soleil. Recommandé de prendre le transport en commun pour le retour.

Randonnées niveau expert

© L’Office de Tourisme Menton Riviera & Merveilles

Tour du Roc d’Orméa

Au départ de Menton, cette randonnée exigeante vous mène au sommet de l’un des plus hauts sommets de la Côte d’Azur. Trônant à 1132 mètres au-dessus des plages mentonnaises, il offre un panorama unique sur tout le littoral et les cimes des Alpes. Cette randonnée de 14 kilomètres, plutôt conseillée aux marcheurs aguerris, traverse tous les décors de l’arrière-pays méditerranéen. Le sentier révèle des trésors historiques : les ruines de l’ancien village de Castellar et l’abri Pendimoun, site préhistorique du Néolithique. L’ascension traverse différents étages de végétation, de la garrigue littorale aux prairies alpines. Après plusieurs kilomètres entre Menton et Castellar, la vue depuis le sommet vient récompenser cette longue randonnée.

Infos pratiques : Départ Menton, 6 heures de marche, dénivelé 1100m, niveau très difficile. Réservée aux randonneurs expérimentés, équipement de montagne indispensable.

Tour du Mont Agel

Cette boucle de 12 kilomètres autour du Mont Agel constitue l’un des défis les plus relevés des environs de Monaco. Ce sommet est surmonté d’un grand plateau qui culmine à 1151 mètres d’altitude et est très réputé dans le monde du trail sportif. L’itinéraire offre quelques panoramas exceptionnels sur la Méditerranée d’un côté et les Préalpes de l’autre. Le parcours traverse des paysages variés : forêts de chênes et de pins, prairies d’altitude et chaos rocheux. Les vestiges de fortifications militaires témoignent de l’importance stratégique du site. Du sommet, par temps clair, la vue porte de l’Estérel à l’ouest jusqu’aux Alpes italiennes à l’est, englobant toute la Riviera franco-italienne. Le sentier présente des passages techniques qui requièrent une bonne condition physique et une expérience de la montagne. Ces sommets offrent l’une des plus belles vues panoramiques sur la partie sud des Alpes-Maritimes.

Infos pratiques : Départ La Turbie, 5 heures de marche, dénivelé 800m, niveau expert. Équipement de randonnée complet requis, éviter par mauvais temps.

Conseils pratiques

Pour profiter pleinement de ces escapades, privilégiez les mois d’octobre à mai pour éviter les fortes chaleurs estivales. Emportez toujours suffisamment d’eau et une protection solaire. Les sentiers côtiers peuvent être fermés par vent fort ou mer agitée. L’accès en transports en commun est facilité par le réseau ferroviaire régional qui dessert la plupart des points de départ. Les gares de Monaco, Cap-d’Ail, Menton et Antibes peuvent être d’excellents points de départ pour chacune de ces randonnées.