7 маршрутов для прогулок и походов недалеко от Монако в зависимости от вашего уровня подготовки

Откройте для себя самые красивые маршруты для прогулок и походов вблизи Княжества: от лёгких прибрежных троп до сложных вершин.

Независимо от того, являетесь ли вы новичком, ищущим семейную прогулку, или опытным туристом, ищущим спортивного вызова, эти шесть маршрутов позволят вам открыть для себя самые красивые панорамы Лазурного берега, некоторые из которых открывают захватывающий вид на Монако.

Лёгкие прогулки

Прибрежная тропа в Кап-д’Ай

Эта лёгкая прогулка от пляжа Марке приведёт вас к трем удивительным мысам среди растительности и геологических достопримечательностей. Четырёхкилометровый маршрут туда-обратно проходит вдоль побережья и открывает панорамные виды на Лазурный берег, от Княжества до полуострова Сен-Жан-Кап-Ферра. Эта прибрежная тропа приведёт вас к знаменитому пляжу Мала – настоящей жемчужине в бухте с кристально чистой водой. Летом на пляже Мала может быть очень многолюдно.

© Бенжамен Годар (Benjamin Godart) – Monaco Tribune

До пляжа Мала можно добраться только пешком. Он очень популярен благодаря своим бирюзовым водам и отелю «La Réserve». Маршрут пересекает мыс Мала по лестнице с видом на море и проходит через оборудованную зону для пикника. Ландшафты здесь разнообразны: вулканические породы Кап-д’Ай, огромные известняковые скалы и морские гроты, доступные смелым пловцам.

Полезная информация: Отправление с пляжа Марке (рядом с портом Кап-д’Ай), около 2 часов ходьбы, рекомендуется спортивная обувь. Будьте осторожны с погодными условиями: при сильном ветре тропа закрыта.

Солнце, волны и пешие прогулки – знакомство с прибрежными маршрутами

Прогулка по Кап-д’Антиб

Прибрежная тропа Кап-д’Антиб протяженностью 4,8 км доступна для пеших семейных прогулок. Этот легендарный маршрут пролегает между роскошными виллами Прекрасной эпохи и дикими бухтами, откуда открываются захватывающие виды на Леринские острова и Каннский залив. Маршрут позволит вам ознакомиться с многообразием средиземноморской флоры: алеппские сосны, каменные дубы, мастиковые деревья и ароматные ладанники. Маршрут проходит по нескольким пляжам, включая пляж Гаруп, идеально подходящий для купания. Маяк Гаруп, самая высокая точка мыса (103 метра), радует туристов круговой панорамой.

Полезная информация: Отправление от парковки на пляже Салис, 2,5 часа пешком, открыто круглый год, идеально подходит для семей с детьми.

Прибрежная тропа в Рокбрюн-Кап-Мартен

С другой стороны Монако, в Рокбрюне, проходит тропа Кап-Мартен, которая также позволяет прогуляться вдоль набережной протяженностью более 4,6 километра (два часа в оба конца). Маршрут простой, идеально подходит для семей и позволит вам открыть для себя великолепные виллы на побережье Средиземного моря, такие как вилла Сирнос, которую в начале века занимала императрица Евгения, жена Наполеона III, или знаменитая хижина архитектора и градостроителя Ле Корбюзье.

Полезная информация: чтобы добраться туда, от станции Карнолес идите к морю и следуйте направо по направлению к Кап-Мартену. Проспект У. Черчилля идет слева и ведет к концу мыса.

Групповые прогулки в окрестностях Монако

Прогулки средней сложности

© Pixabay

Собачья голова – Панорама Монако

Этот поход средней сложности ведёт к знаменитой смотровой площадке Собачья голова (550 м), одной из самых красивых на Лазурном Берегу. Начиная от Ля Тюрби, хорошо обозначенная тропа пересекает крутые склоны и белые известняковые скалы, характерные для этого скалистого мыса. Маршрут стартует от мэрии Ля Тюрби, следует по авеню Эдвардс Так, затем по дороге «Тет-де-Шьен» (Собачья голова) до конечной автостоянки возле военного форта, которая закрыта для публики. Оттуда по грунтовой тропе можно за несколько минут дойти до смотровой площадки Рондо. На вершине вас ждет исключительная панорама. Слева открывается великолепный вид на Монако, а справа – на Сен-Жан-Кап-Ферра, которым также можно полюбоваться на закате. Это место очень популярно среди туристов, поэтому во время прогулки вы наверняка встретите людей. Для возвращения у туристов есть два варианта: прямой путь по тому же маршруту или более длинный путь по маркерам 604, 603 и 602, который спускается к Ля Тюрби по лесной тропе.

Полезная информация: Отправление из Ля Тюрби, 3 часа туда и обратно, перепады высоты 400 м, доступно круглый год. Не забудьте удобную обувь и воду.

Тропа из Ментона в Монако

Ментон © Pixabay

Этот 11-километровый поход вдоль побережья Средиземного моря соединяет два города, виляя между сушей и морем. Маршрут открывает великолепные прибрежные пейзажи и пересекает старое Монако, стоящее на скале. Маршрут проходит по тропе таможенников и мимо пляжа Бюз в Рокебрюн-Кап-Мартен, идеально подходящего для освежающего привала. Особенно впечатляют виды на залив Рокебрюн и скалы Кап-Мартена. Маршрут занимает в среднем 3 часа и имеет перепады высоты 300 метров.

Полезная информация: Отправление из Ментона или Монако, средний уровень сложности, много ступенек, солнечное место. На обратный путь рекомендуется общественный транспорт.

Откройте для себя новый 4-дневный маршрут в самом сердце Долины Чудес

Походы высокой сложности

© Туристическое бюро Ментон-Ривьера и Мервей

Поход по Рок д’Ормеа

Этот сложный поход начинается в Ментоне и приведёт вас на одну из самых высоких вершин Лазурного берега. Расположенное на высоте 1 132 метра над пляжами Ментона, место открывает уникальную панораму на всё побережье и вершины Альп. Этот 14-километровый поход, рекомендованный опытным туристам, пересекает все ландшафты средиземноморской глубинки. Тропа открывает исторические сокровища: руины древней деревни Кастеллар и убежище Пендимун, доисторический памятник неолита. Подъём проходит по разным уровням растительности: от прибрежных кустарников до альпийских лугов. Через несколько километров между Ментоном и Кастелларом открывающийся с вершины вид станет наградой за этот долгий поход.

Полезная информация: Отправление из Ментона, 6 часов ходьбы, перепады высоты 1 100 м, очень высокий уровень сложности. Для опытных туристов с альпинистским снаряжением.

Поход на Монт-Ажель

Этот 12-километровый маршрут вокруг Монт-Ажеля – один из самых сложных вблизи Монако. Вершину венчает большое плато на высоте 1 151 метр над уровнем моря, очень известное в мире трейлраннинга. Маршрут открывает исключительные панорамы Средиземноморья с одной стороны и Предальпийских высот с другой. Он пересекает разнообразные ландшафты: дубовые и сосновые леса, высокогорные луга и скалистые глыбы. Остатки военных укреплений свидетельствуют о стратегическом значении этого места. С вершины в ясный день открывается вид от горного хребта Эстерель на западе до итальянских Альп на востоке, охватывая всю Франко-итальянскую Ривьеру. На маршруте есть технические участки, требующие хорошей физической подготовки и опыта в альпинизме. С этих вершин открывается один из самых красивых панорамных видов на южную часть Приморских Альп.

Полезная информация: Отправление из Ля Тюрби, 5 часов ходьбы, перепады высоты 800 м, очень высокий уровень сложности. Необходимо полное походное снаряжение, избегать похода в плохую погоду.

Поход по Лазурному берегу: советы профессионала перед отбытием

Полезные советы

Чтобы в полной мере насладиться этим отдыхом, выбирайте время с октября по май, чтобы избежать сильной летней жары. Всегда имейте при себе достаточное количество воды и солнцезащитного крема. Прибрежные тропы могут быть закрыты из-за сильного ветра или волнения на море. Доступ на общественном транспорте облегчается региональной железнодорожной сетью, которая обслуживает большинство пунктов отправления. Железнодорожные вокзалы Монако, Кап-д’Ай, Ментона и Антиба могут стать отличными отправными точками для каждого из этих походов.