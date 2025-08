7 escursioni da fare nei dintorni di Monaco, in base al livello di difficoltà

Scoprite le passeggiate e le escursioni più belle vicino al Principato, dai sentieri costieri più semplici alle cime più impegnative.

Che siate principianti in cerca di una passeggiata adatta a tutta la famiglia o escursionisti esperti alla ricerca di sfide sportive, questi sette itinerari vi faranno scoprire i panorami più spettacolari della Costa Azzurra, alcuni con vista mozzafiato su Monaco.

Escursioni livello facile

Sentiero del litorale a Cap-d’Ail

Questa passeggiata facile parte dalla spiaggia Marquet e vi porta alla scoperta di tre promontori tra vegetazione e curiosità geologiche. Il percorso, lungo 4 chilometri andata e ritorno, costeggia la costa e regala splendide vedute sulla Costa Azzurra, dal Principato fino alla penisola di Saint-Jean-Cap-Ferrat. Il sentiero marittimo conduce alla celebre spiaggia della Mala, un autentico gioiello incastonato in una caletta dalle acque cristalline. In estate, la spiaggia può essere molto affollata.

©Benjamin Godart Monaco Tribune

La spiaggia della Mala è accessibile solo a piedi, ed è molto apprezzata per le sue acque turchesi e il ristorante La Réserve. Il percorso attraversa il Cap Mala tramite scale a picco sul mare e passa accanto a un’area picnic attrezzata. Il paesaggio è vario: rocce vulcaniche di Cap-d’Ail, alte scogliere calcaree e grotte marine raggiungibili dai nuotatori più avventurosi.



Informazioni pratiche: partenza dalla spiaggia Marquet (accanto al porto di Cap-d’Ail), circa 2 ore di cammino, consigliate scarpe da ginnastica. Occhio al meteo: il sentiero è chiuso in caso di forte vento.

Sole, onde ed escursioni: alla scoperta dei sentieri costieri

Tour di Cap d’Antibes

Il sentiero costiero di Cap d’Antibes offre una passeggiata di 4,8 chilometri adatta a tutta la famiglia. Il percorso, molto amato, si snoda tra magnifiche ville Belle Époque e calette selvagge, con panorami spettacolari sulle isole di Lérins e sulla baia di Cannes. L’itinerario permette di scoprire la flora mediterranea: pini d’Aleppo, lecci, lentischi e cisti profumati. Lungo il cammino si trovano diverse spiagge, tra cui quella della Garoupe, ideale per una sosta bagno. Il faro della Garoupe, che con i suoi 103 metri rappresenta il punto più alto del Cap, premia i camminatori con una vista panoramica a 360 gradi.

Informazioni pratiche: partenza dal parcheggio della spiaggia de la Salis, 2h30 di cammino, aperto tutto l’anno, ideale per famiglie con bambini.

Il sentiero costiero a Roquebrune-Cap-Martin

Dall’altro lato di Monaco, il Tour di Cap Martin a Roquebrune è un’altra piacevole passeggiata lungo il mare, lunga 4,6 chilometri (circa due ore andata e ritorno). Facile e perfetta per le famiglie, consente di ammirare splendide ville del litorale mediterraneo, come la villa Cyrnos, residenza dell’imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III, e il celebre cabanon dell’architetto Le Corbusier.

Informazioni pratiche: per raggiungerlo, dalla stazione di Carnolès scendere al mare e proseguire a destra verso Cap Martin. L’avenue W. Churchill (a sinistra) conduce fino alla punta del promontorio.

Escursioni in gruppo nei dintorni di Monaco. Ecco dove e con chi farle

Escursioni livello intermedio

© Pixabay

La Tête de Chien – Panorama su Monaco

Questa escursione di media difficoltà porta al famoso belvedere della Tête de Chien (550 m), uno dei punti panoramici più belli della Costa Azzurra. Dal villaggio di La Turbie, il sentiero ben segnalato attraversa pendii e falesie calcaree tipiche di questo promontorio. L’itinerario parte dal municipio di La Turbie seguendo avenue Edwards Tuck e poi la route de la Tête de Chien fino al parcheggio vicino al forte militare (non accessibile al pubblico). Da lì, un sentiero porta in pochi minuti al belvedere del Rondo. La vista dal punto più alto è straordinaria: a sinistra Monaco, a destra Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ideale anche al tramonto. Il sito è molto frequentato, specialmente in alta stagione. Per tornare si può riprendere lo stesso percorso o seguire un anello più lungo tramite le paline 604, 603 e 602 che scendono verso La Turbie attraverso un sentiero forestale.

Informazioni pratiche: partenza da La Turbie, 3 ore andata e ritorno, dislivello 400 m, accessibile tutto l’anno. Necessarie scarpe da trekking e acqua.

Sentiero da Mentone a Monaco

Mentone © Pixabay

Questa escursione di 11 chilometri lungo il Mediterraneo collega Mentone a Monaco tra terra e mare. Il percorso attraversa paesaggi costieri spettacolari e il centro storico del Principato. L’itinerario segue il sentiero dei doganieri e passa per la spiaggia di Buse a Roquebrune-Cap-Martin, perfetta per una pausa rinfrescante. Le viste sulla baia di Roquebrune e sulle falesie del Cap-Martin sono particolarmente suggestive. Il tragitto richiede circa 3 ore e presenta un dislivello di 300 metri.

Informazioni pratiche: partenza da Mentone o Monaco, livello medio, numerose scale, esposizione al sole. Consigliato l’uso dei mezzi pubblici per il ritorno.

Una giornata a Èze: tra Fragonard, Giardino Botanico e tappe gourmet

Escursioni livello esperto

© L’Ufficio del Turismo Mentone Riviera & Merveilles

Tour del Roc d’Orméa

Da Mentone parte questa escursione impegnativa verso una delle cime più alte della Costa Azzurra. Con i suoi 1132 metri sopra le spiagge mentonesi, il Roc d’Orméa regala una vista impareggiabile sul litorale e sulle vette alpine. L’itinerario di 14 chilometri, riservato a escursionisti esperti, attraversa tutti i paesaggi tipici dell’entroterra mediterraneo. Lungo il cammino si incontrano tesori storici come le rovine dell’antico villaggio di Castellar e il rifugio Pendimoun, sito preistorico risalente al Neolitico. Durante la salita si passa dalla macchia mediterranea ai pascoli alpini. La vista dalla vetta ripaga di ogni fatica.

Informazioni pratiche: partenza da Mentone, 6 ore di cammino, dislivello 1100 m, livello molto difficile. Solo per esperti, necessario equipaggiamento da montagna.

Tour del Mont Agel

Questo anello di 12 chilometri attorno al Mont Agel è una delle escursioni più impegnative nei dintorni di Monaco. La cima, con un ampio altopiano a 1151 metri, è molto conosciuta dagli appassionati di trail running. Il percorso regala panorami mozzafiato: da un lato il Mediterraneo, dall’altro le Prealpi. L’itinerario attraversa ambienti diversi: boschi di querce e pini, praterie d’alta quota, formazioni rocciose. Resti di fortificazioni militari testimoniano l’importanza strategica del sito. Dalla cima, in giornate limpide, la vista spazia dall’Estérel alle Alpi italiane inglobando anche la Riviera franco-italiana. Il sentiero presenta passaggi tecnici e richiede ottima forma fisica ed esperienza in montagna. Queste vette offrono uno dei panorami più belli sul versante sud delle Alpi Marittime.

Informazioni pratiche: partenza da La Turbie, 5 ore di cammino, dislivello 800 m, livello esperto. Necessarie scarpe e attrezzatura da trekking, evitare in caso di maltempo.

Monaco eletta miglior destinazione europea del 2025: il riconoscimento che ha diviso i nostri lettori

Consigli utili

Per godervi al meglio queste escursioni, scegliete i mesi da ottobre a maggio per evitare il caldo estivo. Portate sempre con voi acqua a sufficienza e protezione solare. I sentieri costieri possono essere chiusi in caso di mare mosso o vento forte. I trasporti pubblici regionali (treno) collegano comodamente molti punti di partenza. Le stazioni di Monaco, Cap-d’Ail, Mentone e Antibes sono ottimi punti d’accesso per queste escursioni.