Céline Cottalorda et Sylvie Bertrand vont participer au Rallye Aïcha des Gazelles

Leur nom ? Les Suricates de Monac’ !

Elles seront sur la ligne de départ en avril 2024. Céline Cottalorda, Déléguée interministérielle pour les Droits des Femmes, et Sylvie Bertrand, Directrice du Stade Louis-II, vont s’élancer dans le désert marocain pour la 33e édition d’une course à la fois 100% féminine et éco-responsable, dans la catégorie 4×4/camion et sous le dossard 158.

Les deux fonctionnaires monégasques, amies de longue date, souhaitent ainsi soutenir la Fondation Panzi, créée par le célèbre docteur congolais Denis Mukewege, prix Nobel de la Paix 2018. Pour rappel, l’œuvre de ce médecin, surnommé « l’homme qui répare les femmes », a déjà permis de soigner plus de 50 000 victimes de mutilations génitales dans le cadre de conflits armés.

Et c’est sous les couleurs des Suricates de Monac’ que Céline Cottalorda et Sylvie Bertrand vont courir. Respectivement Présidente et Vice-Présidente de cette association créée le 28 avril 2023, elles ont choisi pour devise « Voir, alerter, agir. »

Céline Cottalorda : « Faire évoluer les mentalités est indispensable pour que la société change »

L’association a ainsi pour but, entre autres, de venir en aide aux personnes vulnérables, quelle que soit leur condition, en leur apportant une assistance morale et matérielle. Les Suricates de Monac’ soutiennent également toute organisation, fondation, association ou personne souhaitant aider les personnes en détresse ou dans le besoin et organisent toute manifestation sportive, culturelle ou artistique visant à collecter des fonds pour ces organismes.

Le rendez-vous est donc donné du 12 au 27 avril 2024. Vous pouvez soutenir l’association en faisant un don ou en adhérant directement en ligne. Et pour suivre l’actualité de l’équipage, direction la page Facebook des Suricates de Monac’ ou leur compte Instagram.