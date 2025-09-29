Monaco digitalise la création d’entreprise en nom personnel avec un nouveau service en ligne

La Principauté franchit une nouvelle étape dans la dématérialisation de ses services administratifs avec le lancement d’une plateforme entièrement numérique destinée aux entrepreneurs.

Depuis le jeudi 25 septembre, les résidents souhaitant lancer une activité en nom personnel peuvent accomplir l’intégralité de leurs démarches via MonGuichet.mc, sans avoir à se rendre physiquement auprès des services administratifs. Ce nouveau téléservice permet aux utilisateurs de soumettre leur dossier de création d’entreprise directement depuis leur ordinateur ou smartphone.

Une fois la demande déposée, ils peuvent consulter l’avancement du traitement de leur dossier en temps réel, éliminant ainsi l’incertitude liée aux délais de traitement traditionnels. L’outil est accessible sans interruption, offrant une flexibilité pour les actifs qui peuvent désormais effectuer leurs démarches en dehors des heures d’ouverture habituelles des bureaux.

Une collaboration interministérielle

Ce projet, développé conjointement par la Direction du Développement Économique (DDE) et la Délégation Interministérielle pour la Transition Numérique (DITN), illustre la volonté du gouvernement de repenser l’expérience utilisateur dans les relations entre l’administration et les citoyens.

Selon un communiqué publié par les autorités, cette initiative vise également à « soutenir l’attractivité économique de la Principauté » en facilitant l’installation de nouvelles activités professionnelles sur le territoire.

Informations pratiques

Les entrepreneurs intéressés peuvent accéder au service via le site. Pour toute question complémentaire, le Monaco Business Office reste disponible au +377 98 98 98 98.