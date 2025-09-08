Un millier de Monégasques ont célébré la tradition U Cavagnëtu en présence de la Famille Princière

Le Parc Princesse Antoinette a vibré samedi au rythme de l’une des traditions les plus chères à Monaco, rassemblant petits et grands autour des saveurs locales et de la convivialité monégasque.

Le Prince Albert II, accompagné de son épouse la Princesse Charlène et de leurs enfants le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella, ont honoré de leur présence cette édition 2025 du traditionnel pique-nique monégasque. D’autres membres de la Famille Princière se sont également joints à cette célébration populaire, accueillis chaleureusement par le Maire Georges Marsan et les élus du Conseil Communal.

Michaël Alesi / Palais princier

Une journée rythmée par les traditions

La journée a débuté par une messe célébrée en plein air sous la direction de Monseigneur René Giuliano. La chorale U Cantin d’A Roca, qui marque cette année son trentième anniversaire, a animé cette cérémonie religieuse de ses chants traditionnels, donnant le ton à cette journée de retrouvailles marquant symboliquement la fin de l’été.

Saveurs locales et animations festives

Les participants ont ensuite savouré les spécialités culinaires proposées par la municipalité, notamment les fameux « fresciœi di baccalà », mets typique préparé dans le cadre du partenariat avec la commune italienne de Dolceacqua. La soirée s’est prolongée avec un bal populaire, des activités dédiées aux plus jeunes, le tout dans une ambiance musicale assurée par un quartet de jazz et les voix de la chorale locale.