Élisabeth Bréaud, présidente de l’AMCA : « Diffuser une connaissance de qualité depuis quarante ans »

Fondée en 1986, l’Association Monégasque pour la Connaissance des Arts lance sa nouvelle saison autour du thème : « Dans l’air du temps : la mode, utile ou futile ? ». Rencontre avec Élisabeth Bréaud, présidente de cette institution culturelle monégasque.

L’histoire de l’AMCA commence il y a près de quarante ans, lorsqu’Élisabeth Bréaud arrive à Monaco après ses études à l’École du Louvre : « Il n’y avait pas de musée à Monaco en dehors du musée océanographique et du musée de la collection de Galéa, et j’ai pensé qu’il était intéressant de proposer au public monégasque des conférences sur l’histoire de l’art », explique-t-elle. Le succès est immédiat. Les premières conférences rencontrent un tel engouement qu’elles sont données deux fois par jour : à 14 heures et à 18 heures « de manière à ce que tous les publics soient atteints ». Placée sous le Haut Patronage du Prince Albert II, l’association compte aujourd’hui environ 70 membres et rassemble une centaine de personnes à chaque conférence.

Une programmation accessible

« Notre objectif est de satisfaire le public et de les ouvrir à des civilisations différentes, d‘ouvrir toutes les possibilités de connaissances, mais surtout, continuer de diffuser une connaissance de qualité », poursuit Élisabeth Bréaud. Pour ce faire, l’AMCA fait appel aux meilleurs spécialistes français et internationaux : professeurs d’université, conservateurs de musées et du patrimoine. « Je connais énormément de spécialistes dans le monde de l’art, donc nous faisons appel aux meilleures en fonction aussi de la thématique. Puis, il sont heureux de participer ». Si les conférences restent accessibles à tous, l’association organise également des colloques universitaires tous les deux ans « plus pointus avec des communications scientifiques ». Le prochain est prévu en mars 2026 et accueillera notamment deux membres de l’Académie française.

La mode au cœur de cette saison

© AMCA Monaco

« C’est dans l’air du temps », affirme la présidente pour expliquer le choix de ce thème. « On parle beaucoup de la mode, on a parlé à Monaco. Il y a eu d’ailleurs une très belle exposition sur Coco Chanel, des expositions au musée d’Orsay aussi sur l’art et sur la mode. Une très magnifique exposition au musée du Louvre. Et donc nous avons pensé comme, c’était dans l’air du temps, pourquoi pas en parler ici aussi. »

La saison s’ouvre lundi 13 octobre à 18h30 au Théâtre des Variétés avec une conférence d’Annabelle Ténèze, directrice du Louvre-Lens. Intitulée « S’habiller en artiste. L’artiste et le vêtement », elle interroge le rôle du vêtement dans l’identité artistique : « Nous allons aborder une thématique qui intéresse tout le monde et qui ne laisse pas indifférent. Et nous allons faire découvrir aussi des domaines de la mode qui sont un peu moins connus, comme celui du costume de théâtre. Il y a une véritable réflexion autour des habits, à travers la peinture et comment les grands de ce monde s’habillaient. »

Les turbans de Rembrandt, les foulards d’Élisabeth Vigée Le Brun, le pantalon de Rosa Bonheur, la robe de chambre de Balzac par Rodin, la perruque d’Andy Warhol, la robe-serpent de Niki de Saint Phalle… Autant de choix vestimentaires qui révèlent une époque, une intention artistique et la place de l’artiste dans la société. Cette conférence mettra également en lumière l’influence réciproque entre créateurs de mode et histoire de l’art, d’Yves Saint Laurent à Christian Dior « parce que le vêtement peut être une œuvre et qu’une œuvre peut être un vêtement, c’est un langage à part entière que les artistes n’ont eu de cesse d’explorer jusqu’à aujourd’hui », souligne la présentation du programme.

Un public fidèle

© AMCA Monaco

Pour organiser cette programmation ambitieuse, Élisabeth Bréaud peut compter sur une équipe dévouée : Pascal Vitiello, vice-président et Christophe Azemar, secrétaire général, qui constituent selon elle « un soutien depuis de longues années ». L’accueil des conférenciers est soigné : « Nous allons les chercher à l’aéroport. Nous faisons au mieux pour qu’ils passent un séjour agréable à Monaco. Et ils nous remercient », précise la présidente avec fierté. Mais sa plus grande satisfaction après quarante ans à la tête de l’association, c’est la fidélité qu’elle remarque au fil des saisons : « un public fidèle et toujours intéressé », confie-t-elle. « Ma fierté, c’est aussi d’avoir peut-être ouvert des portes sur des domaines qui, il y a 40 ans, 30 ans étaient moins diffusés, moins connus. Et, je crois que ça permet aussi à beaucoup de personnes d’élargir leur champ de connaissances. »

Informations pratiques :

Première conférence : « S’habiller en artiste. L’artiste et le vêtement »

Lundi 13 octobre 2025 à 18h30

Lieu : Théâtre des Variétés, Monaco

Intervenante : Annabelle Ténèze, directrice du Louvre-Lens

Tarifs : Entrée à l’unité : 12 € (plein tarif) / 5 € (étudiants). Abonnement saison (4 conférences) : 40 € (plein tarif) / 20 € (étudiants)

Réservations : Tél. : +377 97 70 65 27 Email : amca.reservation@gmail.com Facebook : @amca.monaco

Programme complet de la saison 2025-2026