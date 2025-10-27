Les jeunes rugbymans monégasques en stage intensif en Géorgie pour préparer le Sevens

Les rugbymans de la Principauté s’apprêtent à vivre une semaine d’entraînement de haut niveau dans le berceau du rugby caucasien, entre matchs amicaux et formation humanitaire.

Depuis ce lundi, la sélection monégasque des moins de 16 ans séjourne en Géorgie jusqu’au samedi 1er novembre. Plus précisément à Martkopi, à l’est de la capitale Tbilissi, où se situe le centre d’entraînement de la Fédération du pays, réputé pour former les talents de demain. Cette campagne, placée sous le patronage de la Princesse Charlène, présidente de la Fédération Monégasque de Rugby, vise à préparer les jeunes athlètes dans les meilleures conditions.

Au programme, plusieurs matches amicaux face aux formations locales mercredi et jeudi, qui vont permettre aux joueurs monégasques de se confronter au style de jeu géorgien, reconnu pour sa puissance et son intensité, tout en peaufinant leur préparation technique avant de se projeter plus en détails sur ce qui les attend.

L’équipe U16 en action © Fédération Monégasque de Rugby

Dubaï en ligne de mire

Ce stage de préparation n’a pas uniquement une vocation sportive. En effet, le groupe de 16 joueurs bénéficie d’une formation aux premiers secours, en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène et la Croix-Rouge géorgienne. Une initiative humanitaire dont le but est d’éduquer les jeunes sportifs aux valeurs de solidarité et de responsabilité citoyenne.

La délégation monégasque, encadrée par six membres du staff technique, dont le vice-président Thierry Danthez et des entraîneurs expérimentés, se sert de cette semaine intense en terre caucasienne pour renforcer sa cohésion d’équipe. La finalité de ce stage est d’arriver dans un mois au Tournoi International de Rugby à 7 de Dubaï aux Émirats arabes unis, avec une condition physique optimale et un collectif consolidé, capable de représenter dignement les couleurs de la Principauté au niveau international.