Le Monaco Rugby Sevens frôle la passe de trois à Pau

Malgré la déception, le MR7 a réalisé trois étapes de haut vol cet été © Romain Perrocheau

Il s’en est fallu d’un match pour que le Monaco Rugby Sevens mette la main sur un nouveau trophée lors de la troisième étape paloise du Supersevens.

L’équipe de la Principauté est passée toute proche d’écrire une autre page marquante de son histoire en terre béarnaise. Victorieuse lors des deux premières étapes du Supersevens à Mont-de-Marsan et à Dax, elle s’est hissée jusqu’en finale du côté de Pau ce samedi, mais a ultimement chuté à une marche du sacre.

S’il n’était pas non plus évident que le Monaco Rugby Sevens ne renouvellerait pas l’exploit, quelques signes d’une forme moins étincelante se dessinaient au fur et à mesure de l’avancée de la compétition. La formation du Rocher s’imposait certes face à Montauban (24-14) et au Racing (24-10) en huitième puis en quart de finale, mais les scores, plus étriqués, laissaient présager d’une domination moins nette que celle observée au cours des semaines précédentes.

Un dénouement cruel pour le Monaco Rugby Seven

La demi-finale s’inscrivait dans cette même veine, et Monaco devançait les Barbarians (17-12) de cinq petits points pour se frayer un chemin vers une nouvelle finale. Seulement, face à l’Union Bordeaux-Bègles, la machine monégasque finissait par s’enrayer dans les derniers instants du tournoi. En tête (14-12) à moins d’une minute de la fin de la partie, les hommes de Ryan Godsmark concédaient un essai tardif (14-19) qui annihilait leurs espoirs de triplé.

Malgré la déception et la frustration inhérentes à ce genre de revers, la performance du MR7 reste remarquable. L’équipe princière a remporté 11 de ses 12 matchs pendant la phase qualificative de ce Supersevens, affichant un visage particulièrement enthousiasmant en vue de la grande finale prévue à Paris, le 1er février 2026.

Là-bas, le Monaco Rugby Sevens retrouvera sept adversaires auxquels il a eu l’opportunité de se frotter tout au long de l’été, le plus souvent avec succès : les Barbarians, Bordeaux-Bègles, Montpellier, Toulon, Perpignan, Pau et Montauban.