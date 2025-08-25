Le Monaco Rugby 7 réussit le « back to back » au Supersevens de Dax

Le Monaco Rugby 7 s'est à nouveau imposé lors de la seconde étape du Supersevens à Dax © In Extenso Supersevens Rugby

Une semaine après sa victoire à Mont-de-Marsan, le Monaco Rugby Sevens a de nouveau triomphé lors de la seconde étape du Supersevens à Dax ce samedi.

Le coach adjoint du Monaco Rugby Sevens, Ryan Godsmark, l’avait assuré au sortir du succès historique de ses hommes du côté de Mont-de-Marsan : le MR7 se rendrait à la deuxième étape du Supersevens pour l’emporter une nouvelle fois. Et à Dax, une semaine seulement après avoir décroché leur qualification pour la grande finale de Paris, les Monégasques ont effectivement remis le couvert pour confirmer leur forme étincelante du moment.

Ce samedi, les joueurs du Rocher ont pourtant été confrontés à une entame de tournoi compliquée. Torpillés au cours du premier acte de leur huitième de finale face à Bordeaux, ils rentraient aux vestiaires avec un score sans appel en faveur de leur adversaire : 0-28. Un déficit conséquent, mais pas suffisant pour les pousser à abdiquer. Piqué, le MR7 réalisait une seconde période immaculée, inscrivant cinq essais sans en prendre un seul pour renverser l’UBB et filer en quart (33-28).

Le Monaco Rugby Sevens marche sur l’eau

Encore renforcée par un tel tour de force, la formation du Rocher ne laissait ensuite rien au hasard. Le Racing faisait les frais (31-5) de la confiance monégasque, à l’instar du RC Toulon (31-7), lui aussi surclassé en demi-finale.

Le chemin de la finale ouvert, Monaco ne manquait pas l’opportunité de remettre ses mains sur un trophée. Au terme d’un match plus fermé lors duquel Montpellier avait le mérite de résister, Lucas Lacamp et Iowane Teba inscrivaient deux essais décisifs pour sceller le succès princier (14-0). Lucas Lacamp sous nos couleurs 🔴⚪️ #usa #monacorugby7s pic.twitter.com/vuKw9uYhXk — Monaco Rugby 7s (@MonacoRugby7s) August 25, 2025

Un autre moment historique, qui n’a pas manqué de ravir l’entraîneur du MR7, Fabien Camin : « Ce groupe a montré un caractère incroyable. Après Mont-de-Marsan, nous confirmons nos ambitions. Forcément, le triplé est dans les têtes, mais nous allons profiter de cette semaine pour récupérer et arriver à Pau avec de belles ambitions », réagit-il dans un communiqué.

La présence de l’équipe de la Principauté à Paris est assurée, et avec déjà deux victoires en poche, la perspective d’une passe de trois est forcément alléchante. À voir si le MR7 sera en mesure de trouver les ressources mentales et physiques nécessaires pour conforter encore davantage sa domination à Pau, ce samedi 30 août.