
Le Monaco Rugby Sevens s’adjuge la première étape du Superseven et se qualifie pour Paris

Par Karel Weic
Publié le 18 août 2025
© Monaco Rugby Seven
Opposés à la Section Paloise en finale de la première étape du Superseven 2025, les joueurs du Monaco Rugby Sevens ont vaincu les Béarnais et décrochent leur ticket pour la capitale.

L’équipe de la Principauté n’a pas fait dans le détail à Mont-de-Marsan. Successivement victorieuse de Castres (43-0) et de Bordeaux (26-7) lors de ses deux premières rencontres, elle a ensuite pris le meilleur sur les Barbarians pour se frayer un chemin vers la finale de la compétition. Pourtant double tenants du titre, les Baabaas ont eux aussi subi la loi du Monaco Rugby Sevens (17-14) au terme d’un match haletant.

© Monaco Rugby Seven

Un succès historique

Il restait alors une marche à franchir aux Monégasques avant de pouvoir soulever le tant espéré trophée. Une ultime étape passée avec brio face à la Section Paloise grâce à un net succès (29-5) en dépit d’une entame à l’avantage des Béarnais. Un moment historique, qui plus est, puisque il s’agit là de la première victoire de Monaco lors de l’une des étapes du circuit.

Sacré au Stade Guy et André Boniface, le « MR7 » prend ainsi les commandes du classement et décroche son ticket pour la grande finale à Paris (le 7 février 2026). Les hommes de Ryan Godsmark ont fait le travail et se sont offerts le droit de souffler un peu en amont des seconde et troisième étapes respectivement prévues les samedi 23 et 30 août prochains à Dax puis à Pau. Même si, comme l’a confié le coach adjoint écossais à nos confrères de Monaco-Matin, ses troupes continueront de « viser la victoire » au cours des prochaines semaines.