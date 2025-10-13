Livein.mc, une nouvelle façon de découvrir l’immobilier à Monaco et sur la Côte d’Azur

Et si la recherche d’un bien à Monaco devenait une immersion dans l’art de vivre méditerranéen ? Livein.mc invite justement ses utilisateurs à voir l’immobilier autrement.

Dans un marché aussi exigeant que celui de Monaco et de la Côte d’Azur, Livein.mc s’impose comme le portail immobilier tout-en-un au service des professionnels et des particuliers. Né de la vision de Julie Bertany, experte du marché monégasque, et de Nicolas Guillaud de Saint-Ferréol, pionnier de la proptech, Livein.mc a pour ambition de dépoussiérer la recherche immobilière en la rendant plus immersive, plus intuitive et plus connectée à la réalité locale.

La promesse de Livein.mc est simple : rassembler toutes les annonces immobilières de Monaco à Villefranche-sur-Mer, en passant par Beausoleil, Cap d’Ail, Roquebrune-Cap-Martin, Eze-sur-Mer, La Turbie, Saint-Jean-Cap-Ferrat et Beaulieu-sur-Mer. En centralisant les biens de la région, la plateforme garantit aux utilisateurs un accès à l’ensemble du marché immobilier de manière complète et fiable.

Le lifestyle monégasque au cœur des recherches immobilières

Plus qu’un simple portail d’annonces, Livein.mc propose une expérience immersive qui place le lifestyle au centre de la recherche. Chaque bien y est présenté comme un lieu de vie à part entière : au-delà des mètres carrés et des photos, les utilisateurs découvrent l’histoire du quartier, les commodités environnantes, les écoles, les restaurants, les plages, les équipements sportifs et les attraits culturels. Cette approche permet d’appréhender l’environnement avant même de visiter le bien.

La plateforme s’adresse ainsi aussi bien aux acheteurs et locataires qu’aux personnes souhaitant s’informer sur la vie à Monaco. En complément des biens à vendre ou à louer, Livein.mc met en avant des résidences de prestige, des programmes neufs et même des locations saisonnières pour des séjours d’exception sur la Riviera.

Autres atouts non négligeables ? Livein.mc offre une navigation fluide, des données actualisées en temps réel et des conseils personnalisés grâce à des technologies de pointe.

Une plateforme proptech au service des agences et de l’innovation

Livein.mc tire sa force de son appartenance à un groupe proptech présent depuis plus de 17 ans dans le secteur immobilier. Ce groupe est notamment à l’origine du logiciel Apimo, largement utilisé par les agences immobilières à travers le monde. Cette expertise technologique permet à Livein.mc de proposer des outils performants et une visibilité accrue aux agences partenaires.

Dans une volonté constante d’innovation, la plateforme développe actuellement deux projets pilotes de tournages vidéo avec des agences référentes de Monaco et de la French Riviera. Ces vidéos, centrées sur la découverte d’un quartier ou d’une ville, mêlent promotion immobilière et valorisation du cadre de vie. L’objectif est de faire découvrir la Côte d’Azur autrement, en plongeant l’utilisateur dans l’atmosphère unique de chaque lieu.

Livein.mc c’est finalement la rencontre entre l’immobilier, la technologie et l’humain, au service d’un marché d’exception.