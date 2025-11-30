L’art du bruitage : quand les plus jeunes découvrent les secrets du son au cinéma

Fin octobre, l’Institut Audiovisuel de Monaco a accueilli un atelier original consacré au bruitage de film, une discipline souvent méconnue mais essentielle à la magie du cinéma.

Casque autour du cou, Rémi Collin, artiste électroacoustique du collectif Odysée, fouille dans une boîte d’objets en tout genre. Face à lui, une poignée d’enfants de tous âges s’apprêtent à redonner vie à un film muet amateur grâce à leurs propres créations sonores. Armés d’objets du quotidien, de petites percussions et d’une bonne dose d’imagination, les enfants ont d’abord appris à fabriquer des sons puis à les enregistrer : un pas sur le gravier, une balançoire qui grince, un souffle de vent… Autant d’éléments qui, une fois synchronisés à l’image, transforment la perception du récit et révèlent le rôle clé du son dans la narration filmique.

Sans un bruit, Monaco Tribune s’est glissé dans les coulisses de cet atelier encadrés par deux artistes électroacoustiques du collectif Odyssée pour comprendre comment un simple bruit peut installer une ambiance, renforcer une émotion ou guider le regard du spectateur.