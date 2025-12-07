La Famille Princière de Monaco dévoile sa carte de vœux avec un invité surprise à quatre pattes

Le Prince Albert II, la Princesse Charlène, le Prince héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella posent pour leur carte de vœux, accompagnés d'Harley, le fidèle chihuahua de la Princesse © Vanessa von Zitzewitz / Palais Princier

Le Prince Albert II, la Princesse Charlène et les Jumeaux Jacques et Gabriella ont partagé leur traditionnelle photo de Noël ce dimanche 7 décembre, avec une apparition remarquée d’Harley, le fidèle compagnon de la Princesse Charlène.

Sur le compte Facebook officiel du Palais Princier de Monaco, la Famille Princière a dévoilé sa carte de vœux dans une atmosphère empreinte de douceur et d’élégance. « La Famille princière a le plaisir de vous partager sa carte de vœux », indique la légende publiée en français, anglais, italien mais aussi en monégasque : « A Famiya principesca gh’à u piejè de spartì cun vui a so’ cartulina d’augüri. »

La carte de vœux officielle de la Famille Princière de Monaco © Vanessa von Zitzewitz / Palais Princier

Dans un salon magnifiquement décoré pour les fêtes, avec un feu de cheminée crépitant, des guirlandes lumineuses et un majestueux sapin de Noël orné de boules bleu nuit et or, le Couple princier et leurs enfants posent dans une ambiance résolument festive. Assise sur un canapé en velours bleu, la Princesse Charlène apparaît radieuse dans une longue robe grise au tombé plissé.

Harley, l’invité surprise qui vole la vedette

Fidèle compagnon que la Princesse Charlène ne quitte presque jamais, Harley, son chihuahua, s’est glissé entre sa maîtresse et la Princesse Gabriella pour figurer sur cette carte de vœux. Le petit chien avait récemment fait sensation lors du Rokethon, où il avait accompagné la Princesse Charlène dans cette journée solidaire, confirmant ainsi son statut de membre à part entière de la famille.

L’œil expert de Vanessa von Zitzewitz

Cette photographie porte la signature de Vanessa von Zitzewitz, photographe allemande résidente en Principauté. Celle qui a immortalisé Michael Schumacher et collaboré à plusieurs reprises avec la Famille Princière avait déjà réalisé une série de portraits remarquée avec la Princesse Charlène, dont l’un ornait sa photo de profil Instagram. Le Prince Albert II avait d’ailleurs salué son travail lors de l’exposition qu’elle avait consacrée en 2023 au pilote allemand chez Sotheby’s Monaco.

Cette carte de vœux intervient quelques jours avant le onzième anniversaire des Jumeaux Princiers, qui célébreront leurs 11 ans le 10 décembre prochain.