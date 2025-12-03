L’Association Sportive de la Sûreté Publique de Monaco célèbre les 75 ans de l’USPE à Tallinn

L’Association Sportive de la Sûreté Publique de Monaco a participé aux festivités du 75e anniversaire de l’Union Sportive des Polices d’Europe, une commémoration qui a réuni vingt-cinq délégations dans la capitale estonienne.

Un anniversaire chargé d’histoire

Le 30 novembre 2025 marquait un moment historique pour l’Union Sportive des Polices d’Europe, fondée le 30 novembre 1950 à Paris. La délégation monégasque, menée par son président Bastien Isaia et son bureau exécutif, s’est rendue à Tallinn pour participer à cet événement fédérateur.

Les festivités ont débuté par une visite instructive de l’Académie de Sécurité Publique d’Estonie, suivie d’une intervention captivante de Kersti Kaljulaid, ancienne Présidente de la République d’Estonie et actuelle Présidente du Comité Olympique Estonien.

Renforcer les liens européens

Luc Smeyers, ancien président emblématique de l’USPE, a rappelé les valeurs fondatrices de l’organisation dans un discours émouvant, soulignant que « le sport est essentiel pour la résilience physique et mentale des policiers » et qu’il « renforce la confiance, l’unité et les partenariats mondiaux au sein des forces de l’ordre. »

Ce séjour a permis aux pays les plus actifs d’échanger sur de futurs projets sportifs et d’identifier les disciplines les plus représentées selon les nations. La délégation monégasque a notamment salué le retour de l’Espagne et établi des contacts prometteurs avec les représentants français et italiens.

La soirée de gala, organisée au château de Glehn, a couronné ces trois jours de célébrations, témoignant de la vitalité d’une organisation qui unit les forces de police européennes depuis plus de sept décennies autour des valeurs du sport.