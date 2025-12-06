Le Prince Albert II et la Princesse Charlène partagent un déjeuner anniversaire avec les aînés

Le Couple Princier a participé à un moment de convivialité aux célébrations des 75 ans de l’Amicale des Aînés Monégasques lors du déjeuner anniversaire organisé au Méridien Beach Plaza.

Une tradition de soutien aux aînés

Jeudi, le Couple Princier a répondu présent à l’invitation de l’Amicale des Aînés Monégasques, qui célèbre cette année ses trois quarts de siècle d’existence. Placée sous la présidence d’honneur du Prince Souverain, cette association créée en 1950 constitue bien plus qu’un simple lieu de rassemblement pour les retraités monégasques.

Des valeurs partagées

L’engagement du Prince Albert II et de la Princesse Charlène auprès de cette organisation reflète leur attachement profond aux valeurs de lien social et de solidarité intergénérationnelle. L’Amicale accompagne les femmes dès 55 ans et les hommes à partir de 60 ans, proposant tout au long de l’année sorties culturelles, repas gastronomiques et moments de partage.

Un soutien précieux

Forte de 360 membres, dont trois centenaires, l’association dirigée par Michelle Brigolle œuvre quotidiennement au bien-être des aînés. Des gâteaux des rois aux présents de Noël, en passant par les repas prestigieux à l’Automobile Club de Monaco, chaque initiative vise à maintenir ce tissu social si cher aux retraités de la Principauté.

Ce déjeuner au Méridien Beach Plaza aura été l’occasion pour le Prince Albert II et la Princesse Charlène de célébrer cet anniversaire aux côtés de ceux qui incarnent la mémoire vivante de Monaco.