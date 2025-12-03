Le Prince Albert II franchit la Porte Sainte de la Basilique Saint-Pierre de Rome

La Porte Sainte de la Basilique Saint-Pierre sera refermée le 6 janvier 2026 © Frédéric Nebinger / Palais princier

Le Souverain était accompagné de Monseigneur Dominique-Marie David et des représentants diplomatiques monégasques pour ce temps de recueillement dans le cadre du Jubilé 2025.

Le Prince Albert II s’est rendu ce mardi 2 décembre à la Basilique Saint-Pierre de Rome pour franchir la Porte Sainte, ouverte le 24 décembre dernier par le Pape François dans le cadre du Jubilé 2025. Cette démarche spirituelle s’inscrit dans la tradition catholique qui prévoit l’ouverture de cette porte tous les vingt-cinq ans lors des années jubilaires.

Une délégation monégasque à Rome

Le Souverain était accompagné de Monseigneur Dominique-Marie David, Archevêque de Monaco, ainsi que des représentants diplomatiques de la Principauté auprès du Saint-Siège et de l’Italie. Cette visite officielle comportait également une dimension collective, puisque des pèlerins monégasques présents dans la capitale italienne ont partagé ce moment de recueillement avec leur Prince.

Après avoir franchi la Porte Sainte, le Prince Albert II a participé à un temps de prière dans la chapelle du Saint-Sacrement, l’un des lieux les plus sacrés de la basilique vaticane.

© Frédéric Nebinger / Palais princier

Un Jubilé placé sous le signe de l’espérance

Le Jubilé 2025, officiellement ouvert le 24 décembre lors de la nuit de Noël, se déroule sous la devise Pèlerins d’espérance choisie par le Pape François. Cette année sainte, qui s’étendra jusqu’au 6 janvier 2026, a déjà attiré des centaines de milliers de pèlerins du monde entier. La Porte Sainte de la Basilique Saint-Pierre constitue le point de passage symbolique permettant aux fidèles de recevoir l’indulgence plénière et le pardon des fautes.

Trois autres portes saintes ont été ouvertes dans les basiliques de Rome : Saint-Jean-de-Latran, Sainte-Marie-Majeure et Saint-Paul-hors-les-Murs.

La Porte Sainte de la Basilique Saint-Pierre sera refermée le 6 janvier 2026, jour de l’Épiphanie. Cette fermeture sera présidée par le Pape François.