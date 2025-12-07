Ligue 1 : un calendrier 2026-2027 redessiné par la Coupe du Monde

Le calendrier de la saison 2026-2027 de Ligue 1 a été dévoilé © AS Monaco

La Ligue de Football Professionnel dévoile un programme inédit pour la prochaine saison, marqué par des ajustements majeurs liés au Mondial.

Coup d’envoi décalé

Le championnat de France 2026-2027 prendra ses quartiers une semaine plus tard que d’ordinaire, le week-end du 23 août, en raison de l’organisation de la Coupe du Monde durant l’été. Cette modification s’inscrit dans une refonte plus large du calendrier, pensée pour alléger le rythme des compétitions et préserver les organismes des joueurs.

Trêves fusionnées, semaines libérées

L’automne connaîtra une redistribution des pauses internationales. Les trêves de septembre et octobre fusionnent désormais en une seule fenêtre, du 21 septembre au 7 octobre, tandis que celle de novembre demeure inchangée. Autre nouveauté d’importance : aucune journée ne sera programmée en semaine durant toute la saison, offrant ainsi aux clubs un rythme exclusivement hebdomadaire.

Un sprint final en mai

Le dernier rendez-vous de l’année civile interviendra le 13 décembre, avant une reprise le 3 janvier pour la 15e journée. La trêve internationale de mars conserve ses dates habituelles, du 22 au 31. La 34e et ultime levée du championnat se disputera le samedi 29 mai 2027, clôturant ainsi une saison aux contours particuliers.

Le Trophée des Champions, opposant le champion de France 2026 au vainqueur de la Coupe de France, ouvrira les hostilités le 15 août 2026. Quant au calendrier de la Coupe de France, il sera fixé lors du comité exécutif de la FFF du 12 décembre prochain, achevant ainsi le tableau d’une saison singulière.