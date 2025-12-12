Terry Tarpey apporte le soutien de la Roca Team aux enfants avec Les Smileys Monaco

Terry Tarpey a rendu visite aux équipes et aux enfants de l'IM2S pour une séance de dédicace © AS Monaco Basket

L’ailier de la Roca Team a signé les célèbres peluches des Smileys et rencontré les enfants à l’IM2S

L’ailier de l’AS Monaco Basket, Terry Tarpey, a offert mercredi un moment de joie et de partage aux enfants et au personnel soignant de l’Institut Monégasque de Médecine et de Chirurgie du Sport (IM2S), lors d’une visite organisée en partenariat avec l’association monégasque Les Smileys Monaco. Au programme : échanges chaleureux, sourires et petite séance de dédicaces qui ont illuminé les visages des jeunes patients présents.

Le joueur a aussi dédicacé la peluche emblématique de l’association © AS Monaco Basket

Cette action s’inscrit dans le cadre du partenariat social et solidaire entre l’AS Monaco Basket et Les Smileys Monaco, qui vise à soutenir les initiatives de l’association auprès des enfants hospitalisés ou en situation de soins. « Les joueurs sont très humains et très investis dans la santé des enfants », a déclaré Sabine Azizi, membre active de l’association au coeur de ce partenariat, au micro de TVMonaco.

Un engagement solidaire

À travers cette collaboration, le club apporte sa notoriété et l’engagement de ses joueurs pour mettre en lumière le travail des bénévoles, tandis que l’association crée des moments d’échange, de réconfort et de sourire au sein des établissements de santé monégasques.

Fondée en 2021, Les Smileys Monaco intervient quotidiennement auprès des jeunes patients et du personnel soignant, notamment au CHPG, au Centre Cardiothoracique, au CMP, au SMUR, chez les pompiers et à l’IM2S. La distribution de mascottes et la présence bienveillante des bénévoles ont pour objectif d’apaiser les angoisses des enfants et de faciliter le dialogue avec les équipes soignantes. « Allez voir le médecin ce n’est pas toujours facile pour les enfants et les personnes malades. C’est important pour moi et la Roca Team de soutenir cette initiative », a de son côté confié Terry Tarpey, mettant en lumière par sa présence le travail discret mais essentiel de l’association.