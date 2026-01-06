Facturation électronique : huit mois pour se mettre aux normes

Le 1er septembre 2026 marque le véritable départ de la réforme : toutes les entreprises françaises devront être prêtes à recevoir des factures électroniques.

Le calendrier se précise. Dans moins d’un an, la facturation électronique devient obligatoire pour l’ensemble des entreprises assujetties à la TVA en France. Pas de panique : la réforme se déploie en deux temps, mais certaines échéances arrivent plus vite qu’on ne le pense.

Septembre 2026 : premier cap obligatoire

Première étape dès le 1er septembre 2026 : toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront être équipées pour recevoir des factures électroniques via une plateforme agréée. Parallèlement, les grandes entreprises et les ETI (entreprises de taille intermédiaire) devront également émettre leurs factures au format électronique structuré. Fini le PDF scanné envoyé par mail – il faudra passer par des formats normés comme Factur-X, UBL ou CII.

Septembre 2027 : le tour des PME et TPE

Un an plus tard, le 1er septembre 2027, l’obligation d’émission s’étendra aux PME, TPE et micro-entreprises. Même les auto-entrepreneurs en franchise de TVA sont concernés. À cette date, l’ensemble de l’écosystème B2B français basculera définitivement dans l’ère numérique.

Que faire maintenant ?

Premier réflexe : vérifier que votre logiciel de facturation actuel est compatible avec la réforme. Ensuite, choisir une plateforme agréée – le choix est déjà possible depuis juin 2025. Attention aux nouvelles mentions obligatoires qui devront figurer sur vos factures : catégorie d’opération (vente, prestation ou les deux), option de paiement de la TVA, adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation.

Les sanctions existent : 15 euros par facture non conforme, dans la limite de 15 000 euros par an. Mais au-delà des pénalités, c’est surtout votre trésorerie qui pourrait trinquer si vos factures se retrouvent rejetées par les plateformes.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les étapes concrètes de mise en conformité