Lycée Albert Ier : des bâtiments provisoires installés pour le retour en présentiel fin janvier

Des bâtiments provisoires ont été installés sous la passerelle Wurtemberg, dans le prolongement du Collège Charles III © Direction de la Communication

Après plusieurs semaines d’enseignement à distance, les lycéens monégasques retrouveront leurs salles de classe grâce à de nouvelles structures aménagées près du Collège Charles III.

Le chantier d’installation des bâtiments provisoires bat son plein sous la passerelle Wurtemberg, dans le prolongement du Collège Charles III. Ces structures modulaires permettront de compléter la capacité d’accueil des lycéens du Lycée Albert Ier. L’objectif affiché par les autorités : un retour en présentiel de l’ensemble des classes de Seconde, Première et Terminale dès le lundi 26 janvier 2026.

Les équipes du chantier à pied d’oeuvre pour installer les structures modulaires © Direction de la Communication

L’aboutissement d’une gestion de crise

Cette annonce marque un tournant après plusieurs semaines mouvementées pour les 840 élèves concernés. Transférés dans les anciens locaux du Collège Charles III à l’Annonciade depuis septembre 2025, le temps des travaux de rénovation de leur établissement sur le Rocher, ces lycéens avaient dû basculer en enseignement à distance début janvier. En cause : l’accélération d’un phénomène de déformation du talus surplombant le bâtiment, qui avait conduit le Gouvernement Princier à ordonner l’évacuation préventive des riverains le soir du réveillon de Noël.

Une reprise progressive avant le retour sur le Rocher

Comme annoncé lors de la reprise progressive des cours en présentiel, les bâtiments provisoires ont été conçus pour offrir des conditions d’apprentissage optimales. Leur implantation stratégique permettra de mutualiser certains équipements avec les infrastructures existantes du Collège Charles III. Cette solution temporaire accompagnera les élèves jusqu’à leur retour définitif dans les locaux rénovés du Lycée Albert Ier, prévu pour avril 2026 après les vacances de printemps.