Photos

JO d’hiver : Le Prince Albert II remet les médailles de skeleton avec la Princesse Charlène et les Jumeaux Princiers

Publié le 17 février 2026
2 minutes de lecture
La Famille princière aux XXVe Jeux Olympiques d’hiver de Milano Cortina
Ancien athlète lui-même, le Prince Albert II a participé à cinq éditions des Jeux d'hiver sous les couleurs monégasques en bobsleigh © Francesca Vieceli / IPA via ZUMA Press / Bestimage / Getty Images / IOC - Palais Princier de Monaco
2 minutes de lecture

Le Prince Albert II, la Princesse Charlène et leurs enfants ont vécu une journée olympique intense, dimanche 15 février, entre descentes de ski alpin et compétition de skeleton à Cortina d’Ampezzo.

Après une première sortie remarquée dans les tribunes du curling féminin, la Famille Princière a enchaîné ce dimanche avec une journée olympique particulièrement chargée, entre ski alpin et skeleton.

Dans la matinée, le Prince Albert II, la Princesse Charlène, le Prince héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella ont pris place dans les tribunes de la mythique piste Olimpia delle Tofane pour suivre le slalom géant féminin de ski alpin. La Transalpine Federica Brignone a offert au public italien un moment d’émotion rare en s’imposant sur sa terre natale, décrochant l’or olympique sous une ovation générale.

La Famille princière aux XXVe Jeux Olympiques d’hiver de Milano Cortina
La Princesse Charlène avec ses enfants dans les tribunes © Francesca Vieceli / IPA via ZUMA Press / Bestimage / Getty Images / IOC – Palais Princier de Monaco

Le Prince remet les médailles au Sliding Center

En fin d’après-midi, la Famille Princière s’est déplacée jusqu’au Sliding Center de Cortina pour assister à l’épreuve de skeleton par équipes mixtes, discipline spectaculaire où les athlètes dévalent la piste à plus de 130 km/h, allongés sur leur engin à quelques centimètres de la glace.

La Famille princière aux XXVe Jeux Olympiques d’hiver de Milano Cortina
Le Prince Albert II est arrivé en Italie quelques jours avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver © Francesca Vieceli / IPA via ZUMA Press / Bestimage / Getty Images / IOC – Palais Princier de Monaco

La Famille princière aux XXVe Jeux Olympiques d’hiver de Milano Cortina
© Francesca Vieceli / IPA via ZUMA Press / Bestimage / Getty Images / IOC – Palais Princier de Monaco

À l’issue de la finale, le Prince Albert II a eu l’honneur de remettre les médailles aux lauréats. Le duo britannique composé de T. Stoecker et M. Weston a décroché l’or, devant les deux équipes allemandes : S. Kreher et A. Jungk (argent), puis J. Pfeifer et C. Grotheer (bronze).

La Famille princière aux XXVe Jeux Olympiques d’hiver de Milano Cortina
Le Prince Albert II remet les médailles olympiques © Francesca Vieceli / IPA via ZUMA Press / Bestimage / Getty Images / IOC – Palais Princier de Monaco
La Famille princière aux XXVe Jeux Olympiques d’hiver de Milano Cortina
© Francesca Vieceli / IPA via ZUMA Press / Bestimage / Getty Images / IOC / Palais Princier de Monaco

