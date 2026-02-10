Vous rêvez de travailler au Rolex Monte-Carlo Masters 2026 ? Voici comment postuler

Depuis plus de 100 ans, le Monte Carlo Rolex Masters est l'évènement phare de la Principauté en avril @ DR

Contrôleurs, placeurs, hôtes d’accueil ou encore employés de restauration : des postes en intérim sont à pourvoir pour l’édition 2026 du prestigieux tournoi de tennis.

Comme chaque printemps, le Monte-Carlo Country Club s’apprête à vibrer au rythme du premier Masters 1000 sur terre battue de la saison. Pour assurer le bon déroulement de l’événement, l’organisation fait chaque année appel à plus de 800 professionnels de l’événementiel, encadrés par Adecco, recruteur officiel du tournoi depuis 2003. Dans le cadre d’une campagne nationale inédite visant à pourvoir 1 700 postes sur plusieurs grands événements sportifs en 2026, le groupe d’intérim met en ligne une centaine d’offres spécifiquement dédiées au Rolex Monte-Carlo Masters.

Des profils variés recherchés

Les missions proposées couvrent un large éventail de métiers : contrôle des billets aux entrées, placement des spectateurs en tribunes, vente et encaissement sur les stands partenaires, accueil et renseignement du public, ou encore service en restauration.

Les candidats doivent être disponibles du 4 au 12 avril 2026 et disposer d’un bon sens relationnel. Tournoi international oblige, un niveau correct en anglais constitue un atout, tout comme la maîtrise de l’italien. La rémunération est fixée à 12,30 euros brut de l’heure, auxquels s’ajoutent les indemnités de fin de mission et de congés payés.

Les candidatures sont d’ores et déjà ouvertes sur le site d’Adecco. Les agences azuréennes du groupe ainsi que sa filiale monégasque pilotent le recrutement. Il est également possible de contacter directement la Société Monégasque pour l’Exploitation du Tournoi de Tennis (SMETT) pour les profils intéressés.