Charles Leclerc s’offre un podium au GP d’Australie en guise de cadeau de mariage

Quelques jours après avoir épousé Alexandra Saint Mleux à Monaco, le pilote monégasque est monté sur le podium du Grand Prix d’Australie.

Dimanche, Charles Leclerc s’est élancé depuis la quatrième place sur la grille et a pris la tête de la course dès le premier virage, dépassant le poleman George Russell. Les deux pilotes ont ensuite échangé la première position à plusieurs reprises dans les tours suivants, grâce notamment au nouveau système de déploiement de batterie qui remplace le DRS dans la réglementation 2026.

La voiture de sécurité virtuelle, déclenchée par l’abandon d’Isack Hadjar, a permis à Mercedes de faire rentrer ses deux monoplaces aux stands, tandis que Ferrari a choisi de laisser Leclerc et Hamilton en piste. Russell a ensuite géré ses pneumatiques jusqu’à l’arrivée pour s’imposer avec quatre secondes d’avance sur Antonelli, Leclerc terminant troisième à plus de dix secondes.

Des noces monégasques au paddock de Melbourne

Le mariage civil, célébré le 28 février dans l’intimité à Monaco, avait été officialisé quelques jours plus tard par le couple sur Instagram. Les jeunes mariés avaient été aperçus dans les rues de Monaco au volant d’une rare Ferrari 250 Testa Rossa de 1957.

Charles Leclerc et Alexandra Saint Mleux ont célébré leur mariage le samedi 28 février à Monaco © Charles Leclerc via Instagram

Malgré cette troisième place, Leclerc reste combatif. « Il y a beaucoup de choses à gérer en même temps, le déploiement d’énergie, les pneus, les dépassements, et je suis content de la façon dont j’ai géré la situation depuis la voiture », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse publié sur le site officiel de la Formula 1. Son directeur d’équipe Fred Vasseur a quant à lui salué la prestation globale de la Scuderia : « Le départ et les dix premiers tours étaient les plus excitants que nous ayons vus ces dix dernières années », tout en reconnaissant qu’il reste du travail pour combler l’écart avec Mercedes.

Prochain rendez-vous dès ce week-end avec le Grand Prix de Chine à Shanghai, premier week-end Sprint de la saison 2026.