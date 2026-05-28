Faire de la finance un levier pour l’océan : de l’ambition à l’impact

La grande barrière de corail, au large de l'Australie, est le plus grand écosystème sur Terre, visible depuis l'espace et menacé par le réchauffement climatique © Nuraini Arsad - Unsplash

À l’occasion du Blue Economy & Finance Forum (BEFF) qui se tient ces 28 et 29 mai à Monaco, Bénédicte Chrétien, directrice générale de CFM Indosuez Wealth Management, exprime dans cette tribune le rôle de la finance dans la protection des océans.

À l’heure où l’océan concentre à la fois nos espoirs et nos inquiétudes, le Blue Economy and Finance Forum s’impose comme un rendez-vous essentiel. Essentiel, car il ne s’agit plus seulement de sensibiliser, mais d’agir, et surtout de financer l’action.

L’économie bleue représente un formidable levier de développement – de croissance même – mais aussi une responsabilité collective. Transport maritime, tourisme, santé, alimentation : notre prospérité est indéniablement liée à la santé des écosystèmes marins. Or, ceux-ci sont aujourd’hui fragilisés à une échelle sans précédent : réchauffement, acidification, pollution plastique, érosion de la biodiversité. Face à cette réalité, une conviction s’impose : la transition vers une économie bleue durable ne pourra se faire sans une mobilisation massive, coordonnée et exigeante des capitaux, notamment privés. C’est précisément là que le rôle des institutions financières prend tout son sens.

CFM Indosuez engagé dans l’économie bleue

À Monaco, CFM Indosuez s’impose comme un acteur engagé de longue date pour une finance utile, tournée vers le long terme, et notre implication en faveur des océans se traduit de manière concrète. Nous finançons des projets liés à la préservation des écosystèmes marins et accompagnons nos clients dans l’orientation de leur épargne vers des initiatives à impact. Nous soutenons également des acteurs scientifiques et institutionnels engagés dans la connaissance et la protection du monde marin, convaincus que la science doit éclairer durablement les décisions économiques.

Cet engagement s’inscrit naturellement dans l’écosystème monégasque, où la préservation de l’océan constitue une priorité historique. Il se prolonge dans notre participation au Blue Economy and Finance Forum : un lieu unique pour faire dialoguer investisseurs, entrepreneurs, scientifiques et décideurs publics, et pour transformer des ambitions en projets financés.

Mais cet engagement dépasse notre seule entité. Il s’inscrit pleinement dans la stratégie du groupe Crédit Agricole, qui fait de la transition environnementale un pilier central de son action. À travers ses différentes filiales, le Groupe mobilise ses expertises pour accompagner le développement d’une économie plus durable. Plusieurs d’entre elles sont d’ailleurs engagées dans les enjeux liés aux océans, qu’il s’agisse de financer des infrastructures maritimes plus propres, de soutenir des entreprises innovantes ou de proposer des solutions d’investissement responsables.

Bénédicte Chrétien, directrice générale de CFM Indosuez © Joël Saget – AFP

Le Blue Economy and Finance Forum est, à cet égard, bien plus qu’un lieu d’échange. C’est un catalyseur. Il permet de structurer des coalitions, d’orienter les flux financiers et d’accélérer des initiatives concrètes. Il incarne une évolution profonde : celle d’une finance qui ne se contente plus d’accompagner les transformations, mais qui contribue à les rendre possibles.

L’océan n’est pas seulement un patrimoine à préserver. Il est aussi un espace d’opportunités, à condition de repenser nos modèles et d’agir collectivement. Ensemble – institutions publiques, entreprises, investisseurs – nous avons les moyens d’accélérer la transition vers une économie bleue durable. Le temps n’est plus aux intentions, il est à l’action.

Bénédicte Chrétien, directrice générale de CFM Indosuez Wealth Management