Foto incantevoli del Palazzo del Principe in mostra proprio nella residenza del Principe fino all’8 maggio

In occasione del gemellaggio tra la città italiana e Monaco, la mostra “Monaco-Dolceacqua 500” punta i riflettori sul Principato e sul comune ligure.

Giovedì 20 aprile, in tarda mattinata, il Principe Alberto II ha inaugurato la prima mostra temporanea della stagione nei Grandi Appartamenti del Palazzo Principesco. “Monaco-Dolceacqua 500” è una serie di circa trenta immagini immortalate dall’artista Julien Spiewak sia nel Principato, sia in Liguria. “Ho lavorato a questa serie per una decina d’anni e sono stato più volte al Palazzo del Principe”, ha dichiarato il fotografo a Monaco Info.

Il Sovrano, accompagnato da Georges Marsan, sindaco di Monaco, e Fulvio Gazzola, sindaco di Dolceacqua, ha potuto ammirare gli scatti parte di una serie più ampia di fotografie intitolata “Corps de Style”. Questa consiste nell’associare frammenti di corpi nudi a un’opera d’arte o a un mobile di design con l’idea “di dare nuova vita a certi luoghi” attraverso il corpo, ha spiegato l’artista parigino.

La mostra, che continuerà poi a Dolceacqua, rappresenta il coronamento del gemellaggio tra il comune italiano e Monaco, che si concluderà ufficialmente il 3 novembre, 500 anni dopo il giuramento di fedeltà dei sindaci di Dolceacqua ad Agostino Grimaldi, signore di Monaco.