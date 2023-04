De sublimes photos du Palais Princier à découvrir au sein même de la résidence du Prince jusqu’au 8 mai

L’exposition « Monaco-Dolceacqua 500 » met en lumière la Principauté, mais aussi la ville ligure à l’occasion du jumelage entre la commune italienne et Monaco.

Jeudi 20 avril dernier en fin de matinée, le Prince Albert II a inauguré la première exposition temporaire de la saison au sein des Grands Appartements du Palais princier. Baptisée « Monaco-Dolceacqua 500 », cette série d’une trentaine d’images capturées par l’artiste Julien Spiewak, a été réalisée en Principauté ainsi qu’en Ligurie. « Je travaille sur cette série depuis une dizaine d’années, et je me suis rendu au Palais Princier plusieurs fois », à confié le photographe au micro de Monaco Info.

Le Souverain, accompagné de Georges Marsan, maire de Monaco et de Fulvio Gazzola, maire de Dolceacqua ont pu admirer ces photos faisant partie d’une plus large série de clichés intitulée Corps de Style, et qui consiste à associer des fragments de corps nus à une œuvre d’art ou à du mobilier de style. L’idée, en intégrant des corps, « est de redonner vie à certains lieux », a expliqué le Parisien.

Cette exposition, qui se déplacera ensuite à Dolceacqua, vient couronner le jumelage entre la commune italienne et Monaco, qui sera solennellement conclu le 3 novembre prochain, 500 ans jour pour jour après la prestation de serment de fidélité des syndics de Dolceacqua à Augustin Grimaldi, seigneur de Monaco.