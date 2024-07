Costazzura: la guida italiana sulla Costa Azzurra

La guida, scritta in italiano, presenta destinazioni poco conosciute della Costa Azzurra.

Il sole splende sulla terrazza dell’IT Villaggio e il mare azzurro scintilla in lontananza. Quale migliore scenario per presentare l’ultima edizione della guida turistica Costazzura, pensata per attirare i turisti italiani sulla costa francese e nel suo entroterra.

Oggi, con metà membri francesi e metà italiani, la Camera di Commercio Italiana continua a rafforzare i legami tra Francia e Italia attraverso questa iniziativa, in collaborazione con Côte d’Azur France Tourisme, ex CRT.

Agostino Pesce, direttore generale della Camera di Commercio Italiana a Nizza, osserva che, in effetti, la Costa Azzurra trae vantaggio dalle crisi: “più crisi ci sono, più italiani vengono qui perché è una meta vicina”.

Sviluppare il turismo nell’entroterra e promuovere lo slow tourism

Come sottolinea Alexandra Borchio Fontimp, presidente di Côte d’Azur France Tourisme, l’obiettivo di questa nuova edizione è innanzitutto quello di orientare i turisti verso destinazioni meno conosciute sulla costa ma anche nell’entroterra. Viene raccontata tutta la varietà della Costa Azzurra, dalle montagne al mare, senza dimenticare la campagna. Perché sì, la Costa Azzurra può anche essere “rurale e agricola”.

Ispirandosi alle pratiche turistiche d’oltreconfine, la CCI e Côte d’Azur France Tourisme hanno lavorato per promuovere un turismo più lento e autentico, un concetto ben noto agli italiani. Questo “slow tourism” invita a prendersi il tempo necessario per scoprire tesori locali e destinazioni lontane dal turismo di massa.

Camera di Commercio Italiana: preziosa tanto per le imprese quanto per i privati

Nizza e Monaco sono chiaramente presenti, ma la guida suggerisce anche una visita a Saint-Paul de Vence, Biot, Villeneuve-Loubet, Théoule-sur-Mer e Thorenc. Con questa nuova edizione, la Costa Azzurra è pronta ad accogliere a braccia aperte i turisti italiani, offrendo loro un’esperienza ricca e variegata che va ben oltre i tradizionali cliché.

L’ultima parola spetta ad Alexandra Borchio Fontimp, presidente di Côte d’Azur France Tourisme, che celebra la collaborazione tra i due Paesi: “Viva l’Italia e viva l’amicizia franco-italiana!”