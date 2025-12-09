Constance Ducruet, nipotina della Principessa Stéphanie, festeggia il suo primo compleanno

Louis e Marie Ducruet hanno festeggiato il primo compleanno della loro bambina. I giovani genitori hanno condiviso sui social qualche scatto di questa giornata di festa.

Il 2 dicembre 2025 Constance Ducruet ha spento la sua prima candelina. Louis e Marie Ducruet hanno condiviso la loro emozione sui social per segnare questa data importante. La piccola è la secondogenita della coppia e la seconda nipote della Principessa Stéphanie.

Dalle immagini si percepisce l’atmosfera calorosa della festa organizzata all’Hôtel Hermitage Monte-Carlo. Louis Ducruet, figlio minore della Principessa Stéphanie, e sua moglie Marie hanno voluto condividere questi momenti con i loro follower.

La piccola Constance fa compagnia alla sorella maggiore, Victoire, nata il 4 aprile 2023, un anno e mezzo prima. Come avevano raccontato i genitori al momento dell’annuncio della nascita, Victoire non vedeva l’ora di incontrare la sorellina. Il Palazzo del Principe aveva rivolto le sue “sincere congratulazioni a Marie e Louis Ducruet per la nascita della loro secondogenita, Constance”. Lo scorso luglio, la Principessa Stéphanie aveva confidato a “Gala” che diventare nonna era “una felicità incredibile, un’esperienza magica”.

Un anno intenso per la coppia

Il 2025 è stato particolarmente ricco di impegni per Louis e Marie Ducruet. A 32 anni e dopo dieci anni trascorsi alla Société des Bains de Mer, Marie Ducruet ha lanciato la sua azienda di event planning, Imagine and Make. Al momento sta lavorando all’apertura di un parco giochi al coperto per bambini fino ai 7 anni. Dal canto suo, Louis Ducruet è sempre più presente nel Principato e ha ricevuto, direttamente da suo zio il Principe Alberto II, la medaglia dell’Educazione Fisica e degli Sport per il suo impegno con i Barbagiuans.