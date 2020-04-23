Коронавирус в Монако: солидарность, затягивание поясов, баскетбол…

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Главные новости Ковид-19 в Монако

В ЦИФРАХ

Без новых случаев заражения. На сегодняшний день 94 человека были заражены Ковид-19

27 человек уже выздоровели

5 человек госпитализированы

3 из них находятся в реанимации

77 человек находятся дома в самоизоляции и под наблюдением врачей.

Не все из тех, кто госпитализирован в Больничном центе «Княгиня Грейс» являются жителями Княжества.

В ЦИТАТАХ

«В стране, где бюджет, как правило, сбалансирован, где последний случай дефицита был в период мирового финансового кризиса (200 млн. евро в течение трех лет), сейчас речь идет о дополнительных расходах в размере почти 350 млн. евро… в течение всего трех месяцев!»

Жан Кастеллини (Jean Castellini), советник правительства – министр финансов и экономики

«Сейчас мы видим настоящую солидарность»

Эрван Гримо (Erwan Grimaud), основатель компании по производству дронов MC CLIC

ЗАГОЛОВКИ

Князь Альбер затягивает пояс из-за вирусного кризиса: Князь Монако Альбер II объявил о своем решением сократить бюджет Княжеского дворца на 40% из-за «беспрецедентных экономических последствий» эпидемии коронавируса. Решение было сделано за несколько часов до того, как Национальный совет (парламент) Монако собирался голосовать за поправки к государственному бюджету. Читайте дальше

Рекордный дефицит в 477,3 млн. евро для удержания экономики на плаву: Этот дефицит равен трети общего бюджета Княжества и четверти имеющихся резервов Конституционного резервного фонда. Несмотря на то, что в нем 5,5 млрд. евро, резервный фонд располагает доступными ликвидными активами на сумму немногим более 2 млрд. Поэтому при выборе бюджетных решений, которые потребуют использования средств из этого фонда, целесообразно проявлять «благоразумие и прагматизм» согласно советнику-министру правительства Жану Кастеллини. «Это наследие всех монегасков. Им необходимо управлять разумно, экономно и добродетельно».

Советник-министр также отметил, что в этот кризисный период «государство ежемесячно выделяет 75 млн. евро (1/3 помощи предприятиям, 2/3 – на финансирование пособия по временной безработице), к которому следует добавить косвенную помощь предприятиям, вплоть до 50 млн. евро».

Earth Day : Князь Альбер желает увидеть новое равновесие между человеком и природой: Выступая по случаю 50-го Всемирного дня Земли, выступил с посланием надежды, но также и с призывом к новому равновесию между человеком и природой. Смотрите видео

Эрван Гримо, основатель MC CLIC: «Сейчас мы видим настоящую солидарность»: Специализируясь почти девять лет на производстве дронов с помощью 3D-принтеров, Эрван Гримо в последние недели занялся производством масок, похожих на тех, что можно увидеть у Дарта Вейдера. Мы поговорили с Эрваном о том, как бизнес с Монако приходит на помощь в борьбе с коронавирусом. Читайте интервью (на французском и на английском).

Научный центр Монако теперь может обрабатывать тесты на коронавирус: Центр уже получил необходимое оборудование для проведения 150-200 тестов.

Интервью с баскетболистом Полем Лакомб (Paul Lacombe): 29-летний защитник сборной Франции и Монако подробно рассказал нам о кризисе, который переживает планета, и вспомнил лучшее из сезона AS Monaco Basket. Читайте интервью (на французском, на английском, на итальянском).

Экзотический сад Монако рассказывает о своих сокровищах: Нынешний период изоляции такой же сюрреалистичный, как и экзотические растения. Поэтому ботаники Экзотического сада решили поделиться со всеми через Facebook по одному сокровищу в день во время всего периода закрытия. Все началось с мексиканского эпифита. Читайте дальше

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